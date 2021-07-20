兩岸音樂人 廈門回顧交流故事

海峽兩岸青少年新媒體「唱」論壇18日在廈門舉行，兩岸音樂人共同「唱」憶青春、「唱」享未來。論壇分初見、交流、融合三個主題篇章。兩岸8位音樂人，從流行音樂角度回顧了兩岸交流的生動故事。

新華社報導，台灣第一代校園民歌代表人物楊祖珺說，1988年2月，在全國台聯幫助下，她在大陸辦了個人演唱會，開啟了兩岸流行音樂文化交流。

台灣資深唱片企劃製作人黃浩然是著名作詞家莊奴之子，他在現場分享了父親創作「小城故事」的幕後故事。當年，應台灣導演李行之邀，莊奴為電影歌曲作詞，看了腳本之後，聯想到小時候的成長環境老北京，就順利創作了這首歌。「其實，小城就是我們每個人心中的家。」黃浩然說。

上世紀90年代，兩岸音樂交流愈加頻繁。簽約大陸的台灣歌手王少峰決定留在大陸發展。

「大陸的市場真的很大，而且90年代初期大陸湧現出一批非常出色的音樂人、歌手。」王少峰說，如今原創歌者可以通過線上、線下等多個平台把歌曲推廣。

台灣少數民族音樂人楊品驊認為，互聯網時代，兩岸音樂人合作已突破時間、空間限制。

論壇上，由全國台聯攜手廈門廣播電視集團等共同打造的「未來音樂人 · 繁星計畫」同步啟動，旨在為台灣青年音樂人來大陸發展提供優質的創作環境、豐富的平台資源、專業的版權運營和精準的宣推渠道，建立兩岸音樂人和音樂作品落地轉化新機制。

本次論壇由中華全國台灣同胞聯誼會、福建省台灣同胞聯誼會、廈門市台灣同胞聯誼會、廈門海滄台商投資區管委會聯合主辦。