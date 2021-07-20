成都藉中歐班列 成內陸開放高地

在成都青白江區，新開張的「中亞五國館」開幕以來，彷彿將人置於千里之外的中亞集市，貨架上，來自哈薩克等中亞國家的商品琳瑯滿目，上門選購的顧客絡繹不絕。

中新社報導，「中亞五國館」負責人王健說，成都是中國西南的中心城市和交通樞紐，「中亞五國館」是他們在這裡打造的中亞商品展示平台，希望在成都把國際貿易做大做強。

中歐班列近年來實現快速發展，截至今年7月上旬已覆蓋歐洲23個國家168個城市，累計開行突破4萬列。今年上半年，中歐班列累計開行7377列、發送70.7萬標箱，同比分別增長43%、52%。

藉助中歐班列，地處內陸的成都逐漸成為中國西南地區對外開放高地。目前成都開行的國際班列連接境外63個城市，今年上半年，成都貨物貿易進出口總值3679.5億元（人民幣，下同），同比增長14.9%；中歐班列與西部陸海新通道所及的歐盟、東盟分別是成都第二、第三大貿易夥伴，進出口值分別為754.2億元、735.8億元。隨著中歐班列集結中心示範工程建設推進，成都對外開放水平將進一步提高。

青白江區成都國際鐵路港中心站向西約3公里，占地200畝的成都國際鐵路港多式聯運項目正緊張收尾，預計今年11月投用。該項目是成都市政府與中國遠洋海運集團簽署戰略合作協議的成果，也是這家國際海運巨頭將目光投向內陸與鐵路後，在中國西南布局的首個「真金白銀」的項目。

「成都中歐班列最初每年只開行40多列，如今每年2000列以上，許多本地中小企業利用這條國際通道開拓海外市場」。成都國際鐵路港投資發展（集團）有限公司運營總監鄭雙莉說，從前高昂的運輸成本、複雜的中間環節是橫在成都等內陸城市製造企業與外貿出口間的一堵高牆，「現在有了便捷的運貿一體班列，本地的服裝、鞋帽、水果、蔬菜、花木等產品源源不斷出口至國外，中小微企業順利實現走出去」。

鄭雙莉表示，為助力成都中歐班列集結中心示範工程建設，作為成都中歐班列運營方，公司將提高中歐班列運輸服務與運營質量，充分發揮時效性、經濟性優勢。