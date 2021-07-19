河南開展 5G+無人機緊急搶險勘測飛行訓練

中國大陸汛期已至，5G+無人機緊急搶險勘測飛行訓練日前在位於黃河中下游的河南省中牟縣「韋灘灘岸坍塌應急搶護工程」河段舉行，標誌着5G+無人機黃河流域生態保護和搶險救災的智慧監測、聯防聯控能力初步形成，為後續規模化應用奠定基礎。

據香港文匯網，該河段曾在2011年7月份汛期出現坍塌，汛期灘岸坍塌緊急搶護形勢嚴峻。受搶險工程所在地自然條件影響，現場視訊信息回傳存在相當難度。此次演練由鄭州航空工業管理學院無人機研究院聯合河南移動、黃河水利科學研究院防汛搶險技術研究所、華北水利水電大學等單位共同開展。

創新巡查方式方法，在5G應急通信車布設的5G基站保障下，綜合使用直升、多旋翼等多種功能的無人機，協同開展搶險工程河段的河勢空中巡查、韋灘工程樁壩安全勘測、三D立體快速測繪、安羅高速黃河施工棧橋的安全檢查和主河道水深、流速快速測量等訓練任務。

鄭州航院無人機研究院院長助理申洋說，訓練期間，網聯無人機在5G的賦能下突破時空限制，通過掛載360度全景相機對黃河河段進行影片拍攝。全景相機通過接入5G網關將全景視訊傳輸到流媒體服務器中，將飛行巡查高清影片的實時回傳，黃河監測部門可通過監控大螢幕實時觀看汛期沿黃流域水流水量及流速變化等情況。

5月，鄭州航院無人機研究院與河南移動在5G+無人機河湖巡查測試方面開展深入合作，實現河湖巡查飛行高清影片的即拍即傳，促進傳統無人機產業向天地一體化協同作戰的方向轉型以及多場景聯防聯控的智慧升級，協同打造黃河時空一體化監測大數據應用示範基地。

之後，鄭州航院與河南移動、鄭州市上街區政府簽署《5G+無人系統城市綜合示範應用戰略合作協議》，促進5G技術與無人機的深度融合，深化5G+無人機在城市環境下的綜合應用，打造5G+無人機創新應用示範基地，共同致力於沿黃流域生態保護及產業融合應用多個領域的拓展。