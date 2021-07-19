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航天高管張陶毆打兩院士 遭開除黨籍及被逮捕

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶因毆打兩名院士，涉嫌故意傷害罪被批准逮捕，同時被開除中共黨籍。（搜狐網）
大陸航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶因毆打兩名院士，涉嫌故意傷害罪被批准逮捕，同時被開除中共黨籍。（搜狐網）

據騰訊新聞網，北京市朝陽區檢察院通報，2021年7月19日，北京市朝陽區檢察院經審查，對犯罪嫌疑人張陶（男，57歲，北京市人，案發前任航天投資控股有限公司董事長）以涉嫌故意傷害罪批准逮捕。

另據中國航天科技集團消息，關於對張陶處理決定的情況通報根據《中國共產黨章程》《中國共產黨紀律處分條例》，中國航天科技集團有限公司黨組決定，給予航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶開除黨籍處分。根據中國大陸《監察法》《公職人員政務處分法》，中國航天科技集團有限公司紀檢監察組決定，給予張陶開除的政務處分。

航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶謀求推薦院士不成惱羞成怒，毆打國際宇航科學院王姓和吳姓院士致其重傷。

據北京市公安局朝陽分局官方微博通報：6月6日19時許，張陶與王晉年、吳美蓉等人在某餐廳共同就餐，期間張陶、王晉年酒後發生口角。

22時許，張陶和其同事分別將吳美蓉、王晉年送往位於朝陽區的某小區。22時40分許，張陶和王晉年再次發生口角，後在王晉年住所單元樓道和電梯內，張陶多次踢踹毆打王某。期間，吳美蓉在勸阻過程中因被張陶拉拽、碰撞，兩次倒地。

7月5日，北京朝陽公安分局已依法對張陶刑事拘留。

北京 公安 院士

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