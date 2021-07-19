巴國爆炸案大陸民眾9死27傷 陸外交部：一重傷已開顱
巴基斯坦一輛接載中國大陸工程人員的巴士，7月14日前往開普省達蘇水電站途中爆炸，隨後墜下河谷。事件造成12人死亡，遇難者中有9名中國大陸民眾，另有27名大陸民眾受傷。大陸外交部發言人趙立堅19日在例行記者會表示，巴方為傷員提供了最好的醫療救治，一名重傷人員已接受開顱手術，目前正在醫學觀察之中。
趙立堅指出，大陸外交部領軍的跨部門聯合工作組於16日凌晨抵達伊斯蘭堡，幾天以來，工作組馬不停蹄開展工作，同駐巴大使一道全面做工作，推動巴方救治傷員，徹查事件，加大對中方項目人員安保，並連同巴方高層看望傷員，弔唁遇難者，赴現場勘查，慰問營地員工等，現場指導企業加強安全防範。
趙立堅說，前期巴方為事件處置做了大量工作，妥善保管遇難者遺體，及時轉移傷者，並為傷者提供了最好的救治。工作組抵達後，巴方為工作組提供了全力協助，表示將不遺餘力開展調查，同時加強了所有在巴中方項目安保措施。關於調查的進展，巴方有關部門正全力調查事件，並已向中方通報了初步調查情況。中巴有關技術專家還共同勘察了現場，目前事件正在進一步調查中。
他續指，該事件造成27名中方人員受傷，巴方為傷者提供最好的醫療救治。一名重傷人員已接受開顱手術，目前正在醫學觀察之中。其他26名受傷人員正在治療恢復過程中。中國大陸駐巴使館和赴巴的跨部門工作組正在同巴方協商妥善處理9名遇難者遺體事宜。
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