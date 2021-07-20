四川南充／舒適之城 中國綢都 南充
南充，一座絲韻千年的錦繡之都，南方絲路由此發端，果州紅綾享譽全球，這裡是絲綢源點，中國綢都。
南充市位於四川盆地東北、嘉陵江中游，是四川省第二人口大市，也是人文之城，現代山水田園城市特質明顯。今年4月23日，2020－2021年度「中國美好生活城市發布盛典」在四川省成都市舉行，南充市榮登獲「中國美好生活城市－十大舒適之城」。
南充自古就有「西通蜀都、東向鄂楚、北引三秦、南聯重慶」之地利，是大陸西部重要的交通樞紐城市，現已全面進入「高速時代」、「高鐵時代」、「空港時代」和「航運時代」。
去年7月27日，兩輛滿載「南充造」貨物的專列，從南充現代物流園鐵路專用線出發。一列沿著中歐班列路線，從南充到成都，經中歐班列（成都）出口；另一列沿著西部陸海新通道路線，從南充到重慶，再從重慶到廣西，經廣西出口。兩趟列車最終分別駛往各自的終點站－義大利米蘭、奈及利亞。中歐班列暨陸海新通道（南充）首發，為南充拓展海外市場架起了開放新橋梁，將加速南充聯通亞歐國際物流大通道，融入西部陸海新通道。
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