四川南充／走進「年爺爺」落下閎故鄉 閬中古城

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導

有2300多年建城歷史的閬中古城，是中國四大古城之一，號稱「天下第一江山」，古代是巴蜀軍事重鎮。西漢時期，巴郡閬中人落下閎編制太初曆，定了春節，中華民族有了過春節的習俗，春節成為中國人最盛大的傳統節日。因此，落下閎被譽為「年爺爺」，閬中被稱為「中國春節發源地」。

漢武帝元封六年，鄧平、唐都、落下閎等多位天文學家被徵召至長安創立新的曆法，於太初元年創立了中國古代第一部有完整文字記載的新曆—太初曆，重新確定了春、夏、秋、冬的順序，以孟春正月朔日為一年的開始，這也是中國春節的來歷。為紀念落下閎，閬中復建了落下閎故居，2006年1月正式對外開放。

閬中古城有一座紀念張飛的祠廟「漢桓侯祠」，俗稱張飛廟。根據《三國志》記載，漢獻帝建安十九年，劉備任張飛為巴西太守，鎮守閬中。關羽被害之後，張飛在閬中準備掛孝伐吳，命部將范強、張達三日內趕製白盔白甲。范、張二人心懷不滿，密謀殺害了張飛。後人為了紀念他，在此修建祠堂和墓地。從三國以來被損毀多次，現存祠廟為明清重建的一組四合庭院式的建築物。

祠堂的背後是張飛墓地，據說只葬有他的身軀。當年范強、張達砍掉張飛頭顱，乘船順長江東下時，把張飛的頭拋入江中，浮到雲陽地界被一漁翁撈起，葬在雲陽鳳凰山麓，這就是張飛「頭葬雲陽，身葬閬中」的悲壯故事。

春節 建築 巴西

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