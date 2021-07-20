四川南充／世界罕見 川北木偶藝術

來自南充的川北大木偶，是目前世界上最大的木偶，也是世界唯一大木偶藝術，大陸首批國家級非物質文化遺產，被譽為「世界罕見的木偶藝術，中國民間藝術的冠冕」。

川北大木偶身高近似真人，演出時木偶與演員的身形同一，木偶的動態與神情，讓人感受到它的生命存在。據史料和口碑所證，川北大木偶已有300餘年歷史，川北大木偶發展到現在，藝術特點鮮明，形成人偶同台，亦假亦真、以假亂真的藝術風格。大木偶酷似真人，表演生動細膩，能穿衣解帶、拂袖撣塵、吹火點蠟、吸煙喝茶，五官四肢靈動，能下腰叩首、舞刀弄劍、吹拉彈唱，尤其在表演神話、童話、特技等方面，有獨到之處。

川北燈戲是流行於四川省東北部地區古老的歌舞小戲。明清以來，燈戲頻繁演出於川東北的廣大山鄉，至今延綿不絕。

川北燈戲的劇碼多取材於當地民間生活，表演以醜、跩、笑為特徵，融匯了木偶、皮影、猴戲、民間歌舞等多種技藝。由於它生長於民間，反映的是民間的人生理念和審美情趣，因而為山鄉民眾喜聞樂見，稱之為「農民戲」、「喜樂神」。2006年，成為大陸首批國家級非物質文化遺產。

作為有形文化傳承的川北剪紙，從形式、內容到用途，都有與大陸各地剪紙不同特性和風格。它既不同於北方剪紙的「天真渾厚」，也不同於南方剪紙的「玲瓏剔透」，而是粗中有細，細中見粗。

川北剪紙的題材廣泛多樣，飛禽走獸，五穀六畜，無不栩栩如生。其花樣可分為吉祥如意圖、翎毛花卉圖、古今人物圖、現實生活圖等五大類。