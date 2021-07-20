四川南充／三國文化之源 人文底蘊名城

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
萬卷樓，被譽為「三國文化之源」。
萬卷樓，被譽為「三國文化之源」。

「壯懷無限登臨處，始識南來第一洲。」自西元前202年，漢高祖設置安漢縣以來，四川南充至今已擁有2200多年建城史，孕育了史學巨擘陳壽、辭賦大家司馬相如等歷史文化名人。南充市西山風景區的萬卷樓，是西晉著名史學家、《三國志》作者陳壽讀書和治學之所，始建於蜀漢建興年間，迄今已有1700多年曆史，被譽為「三國文化之源」。

閬中錦屏山「觀星樓」前落下閎塑像，身邊是他製做的渾天儀。圖／本報四川南充傳真
閬中錦屏山「觀星樓」前落下閎塑像，身邊是他製做的渾天儀。圖／本報四川南充傳真

萬卷樓始建於三國蜀漢建興年間，為三重簷式木石結構樓閣，飛簷斗拱，氣勢雄偉。至唐代又在樓前建甘露寺，形成建築群。因年久失修，於20世紀60年代毀壞。現存的萬卷樓於1990年重建成，由陳壽讀書樓、紀念館、藏書樓組成。千秋筆寫千秋史，萬卷樓藏萬卷書。在萬卷樓庭院中央的陳壽青銅塑像，形態逼真，手抱竹簡，神韻飛揚。

漢桓侯祠，紀念三國蜀漢張飛。圖／本報四川南充傳真
漢桓侯祠，紀念三國蜀漢張飛。圖／本報四川南充傳真

西山景區內的開漢樓，為紀念秦朝末年紀信而建。據史料記載，楚漢相爭時，漢王劉邦在滎陽被項羽圍困，處境危急；紀信假扮劉邦詐降，使劉邦得以脫險，而紀信卻被項羽處死。宋代果州（今南充）太守楊濟感紀信忠義，始建開漢樓。然而滄海桑田，原先的開漢樓早已消失不見；2004年，西山風景區管理局重建開漢樓。

春節主題文化公園，紀念「年爺爺」落下閎。圖／本報四川南充傳真
春節主題文化公園，紀念「年爺爺」落下閎。圖／本報四川南充傳真

登上開漢樓，向四周遠眺，順慶、高坪、嘉陵三城區盡收眼底。開漢樓建成後，與景區的棲樂寺、萬卷樓遙相呼應。

有名的「文君當壚」成語，典出《史記•司馬相如列傳》。而南充蓬安縣，是2200年前司馬相如的出生及成長地。

《三國志》作者陳壽青銅塑像圖／本報四川南充傳真
《三國志》作者陳壽青銅塑像圖／本報四川南充傳真

作為漢大賦的奠基者和蜀學的開創者，司馬相如被譽為「辭賦之宗」。位於蓬安縣錦屏鎮的相如故城，依山就勢，臨水而建；故城內玉環溪穿城而過，形成少有的「太極太玄城」。走過浩瀚歲月，故城經風霜而不朽，主要遺蹟保存完好，兩條歷史文化街區和相如故宅、長卿祠、玉環書院、相如故宅等主要景點次第呈現，讓人們切身感受千年人文底蘊。

開漢樓，為紀念楚漢紀信而建。圖／本報四川南充傳真
開漢樓，為紀念楚漢紀信而建。圖／本報四川南充傳真

紀信廣場雕塑，紀念其忠義。圖／本報四川南充傳真
紀信廣場雕塑，紀念其忠義。圖／本報四川南充傳真

走過浩瀚歲月，相如故城經風霜而不朽。圖／本報四川南充傳真
走過浩瀚歲月，相如故城經風霜而不朽。圖／本報四川南充傳真

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