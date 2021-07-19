上海廣州等率先開展國際消費中心城市建設

據中新網，大陸商務部部長王文濤7月19日宣布，經大陸國務院批准，在上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市，率先開展國際消費中心城市培育建設。

7月19日，大陸商務部在北京召開培育國際消費中心城市工作推進會，王文濤出席會議並作上述表示。

王文濤稱，培育國際消費中心城市，是中共中央、國務院作出的重大戰略部署，是中共十九屆五中全會提出的明確要求，對服務構建新發展格局、推動經濟高質量發展、更好滿足人民美好生活需要具有重要意義。培育國際消費中心城市，要準確把握政府引導、市場運作，問題導向、突出特色，科學布局、循序漸進的基本原則和六大重點任務。

要聚焦「國際」，廣泛聚集全球優質市場主體和優質商品、服務，加快培育本土品牌，努力構建融合全球消費資源的集聚地。要緊扣「消費」，高標準推進商圈建設，引領消費潮流風尚，加強市場監管服務，全力打造消費升級的新高地。要突出「中心」，強化集聚輻射和引領帶動作用，形成全球消費者集聚和區域聯動發展的中心。

王文濤提出，要加強統籌謀劃和協調推進，確保培育工作取得實效。大陸商務部將會同相關部門，印發培育建設總體方案，建立培育建設工作部際聯席會議機制。五個培育城市要切實履行好培育建設主體責任，完善政策措施，確保培育建設各項任務落地見效。