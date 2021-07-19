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大陸電動車騎到一半爆炸 父不顧身上著火急拉出火中女兒

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸有電動車騎到一半爆炸起火。圖／取自微博
大陸有電動車騎到一半爆炸起火。圖／取自微博

可怕！大陸杭州一輛電動機車在行進中突然爆炸起火，事故造成三人受傷，起火原因不明。目擊者指出，電動機車上疑似是一家三口，爆炸發生後車上男子身上著火，他試圖在地上打滾滅火，並到附近借滅火器，再折返回去替女兒滅火，畫面相當驚悚。

根據微博報導指出，浙江杭州玉皇山路上18日發生一起爆炸事故，造成一家三口受傷，其中年幼的女兒已經被醫院下達3次病危通知書。當時兩輛電動機車路過玉皇山莊，突然其中一輛車爆炸起火，而爆炸機車上是一對父女乘坐，另一輛則是妻子騎乘，當時三人出門買書，才剛出門不久就遇到事故。

目擊者指出，當日上午10點半是例行的放飯時間，突然聽到一聲爆炸，接著就看到濃煙與大火，打開玻璃窗發現一名男子大喊「救命」，而且身上還著火，男子便在地上打滾試圖滅火。他發現意外發生後，拿著備用滅火器衝到現場協助滅火，附近保全、路人、司機等也都投入救援。

爆炸 電動機車

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