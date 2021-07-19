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染疫後告知接觸史致10親戚隔離 女康復後因「太坦白」無家可歸

香港01 / 朱利安
貼文指該父親不滿女兒太過坦白，導致一眾親戚要隔離，生活受影響。示意圖／Ingimage
貼文指該父親不滿女兒太過坦白，導致一眾親戚要隔離，生活受影響。示意圖／Ingimage

香港新冠肺炎疫情過去經歷數波反彈，有確診者康復出院，但最近1名網民在討論區發文，指其女性朋友過去曾經「中招」染疫，其後如實告知衞生署自己曾接觸的人。結果10名家人親戚被送往檢疫中心，間接導致表姐被解僱、阿嫂險些小產，最後友人康復回家，才得知父親怪責她當初「太坦白」，影響親戚生活，甚至要她在1周內搬走。

樓主在香港討論區以「一場疫情被屋企怪責太坦白斷六親」為題發文，表示其1名相識20年的女性朋友，早前曾感染新冠肺炎。由於她確診前曾與多名親友吃飯，她如實向衞生署提及此事，後來父親、兄嫂和姑媽等10人列為密切接觸者，須入住檢疫中心，「這件事搞到表姐被人炒了，懷孕的大嫂差點小產……」。

直至樓主的朋友康復後，才得知父親一直都怪責她「太坦白跟衛生署提報見過的人」，甚至因而趕她出家門，限期1星期內必須搬走。樓主感嘆朋友的遭遇，「真的很慘，確診隨時連命都沒有……大難當頭真的各自飛嗎？」。

不少網民看過貼文也狠批涉事父親太無情，認為錯不在樓主朋友，她亦不應如父親所說隱瞞接觸史，「坦白沒錯，如果到時真的發生什麼事，到頭來都怪你朋友」、「做父親不是應該教兒女不要講大話嗎？他家反而怪女兒說真話？」、「有這樣的家人，斷就斷囉」、「明顯爸爸問題啦，頭腦簡單」。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 疫情

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