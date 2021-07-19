雄安郊野公園 開園迎客

作為雄安新區北部綠色生態門戶，雄安郊野公園18日試運營開園迎客。

中新社報導，雄安郊野公園坐落於雄安新區容東片區北側、南拒馬河南側、京雄高速西側，總面積2.62萬畝，是雄安新區「一澱、三帶、九片、多廊」生態格局中「九片」之一。

雄安郊野公園中的雄安主場館以「大地雄心」為設計理念，從空中俯瞰，猶如一顆綠色的心。14個主題功能各異的城市展園「一園一景」，以東湖為核心，形成「一湖四片」組團式空間結構，各展園既各具特色，又組團成景、相映生輝。

雄安郊野公園由14片城市森林組成，每片規模600畝至1500畝，以「大林小園」為建設方向，以「片上造林、局部點睛」為設計手法，力求營造與城市共生的風景園林。每一個植物配置都以鄉土樹種為主，注重色彩搭配，實現三季有花、四季有綠、秋冬出彩，全年為遊客提供美麗和諧的自然環境和具有觀賞價值的人文景觀。