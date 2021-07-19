敦煌旅遊爆滿 特旺季開啟

遊客接待量連創新高的鳴沙山月牙泉駝隊蜿蜒、遊人如織，世界文化遺產莫高窟18日至30日正常參觀門票售罄，僅剩應急參觀門票……隨著暑期的到來，絲綢之路國際旅遊名城甘肅敦煌旅遊人數節節攀升，遊客量創歷年同期最高紀錄。

中新社報導，暑期到來，眾多遊客到敦煌旅遊。據統計數據顯示，6月下旬以來，莫高窟、鳴沙山月牙泉景區日均接待遊客分別達1萬人次以上。截至7月16日，敦煌市五大景區和博物館共接待遊客逾235萬人次，同比2019年增長15.2%。

敦煌市鳴沙山月牙泉旅遊發展有限公司副總經理楊少軍表示，為應對超大客流，在景區門口增設了線上購票二維碼，以減輕窗口售票壓力，提高遊客入園速度。

敦煌研究院披露，目前莫高窟已開啟旅遊「特旺季」模式。在遊客增勢迅猛，接待壓力增大，文物保護利用矛盾突的情況下，為滿足遊客需求，保障遊客參觀體驗，莫高窟在執行單日限額發售6000張正常參觀門票的同時，適時啟動應急參觀模式應對超大客流，單日限額發售應急參觀門票1.2萬張。

「根據國家相關要求，在落實疫情防控措施的同時，將嚴格執行總量控制原則，門票一旦售完，不再加售。」敦煌研究院建議，遊客要提前做好出遊攻略，密切關注莫高窟開放動態、提早預約門票，避免因門票限額而影響參觀行程。

為對「特旺季」超大客流分流，同屬敦煌石窟群的莫高窟「姊妹窟」榆林窟、西千佛洞參觀門票較足，遊客可在線上實名制預約購票。