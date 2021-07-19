京津冀—粵港澳 海上高速啟動

日前，天津港集團與廣州港集團聯合中國大陸國內內貿航運企業發起中國大陸內貿集裝箱港航服務聯盟。這是兩港今年4月啟動「海上高速」服務模式之後，進一步由港口拓展到航運企業，全面升級中國大陸內貿集裝箱運輸的新舉措。

新華社報導，中國大陸內貿集裝箱港航服務聯盟由兩家港口集團與泛亞航運、中谷海運、安通控股、信風海運等內貿航運企業聯手打造，共同創新港航服務「生態圈」，打造貫通南北便捷的「海上高速」服務，為中國大陸南北運輸大通道建設注入新動能。

天津港集團董事長褚斌表示，相比傳統海運，「海上高速」優勢在於船速快、班期準、效率高，平均海上行駛時間壓縮10%以上，力爭達到「天天班」，以班輪管理模式保證船舶班期密度和運力規模，打造「定點定班」「準到準離」精品航線。

廣州港集團董事長李益波說，天津港和廣州港分別是京津冀地區和粵港澳大灣區的綜合航運樞紐，是中國大陸南北運輸大通道的重要物流節點，在京津冀協同發展和建設粵港澳大灣區國家戰略中發揮重要作用。

近年來在中國大陸內貿航運市場快速發展，廣州港、天津港已分別成為大陸南北方最大的內貿集裝箱港口，占大陸內貿吞吐量30%以上，兩港近5年年均複合增長率高於全大陸平均水平。