湖南成大陸首個全域低空飛行試點省份 開放高度3千米

17日，據大陸國家民航局透露，湖南成為中國大陸首個全域低空飛行試點省份。湖南將在3000米以下低空空域進行航空器監視通信覆蓋、低空空域監管、低空空域運行管理等方面積累經驗，為大陸低空開放提供理論依據。但許多網友抱怨太吵，將影響生活品質。

據中國證券報報導，此前，2020年11日，湖南長沙召開省低空空域管理改革試點拓展工作推進會，會上宣布，湖南於近期獲批成為全大陸首個全域低空開放試點省份。這標誌著，湖南通用航空產業迎來發展黃金期。

中國大陸民航一般分公共航空和通用航空兩類。公共航空，即常見的客貨運公共航空運輸活動。通用航空，是指使用民用航空器從事公共航空運輸之外的民用航空活動，包含設計試飛、整機總裝、航空器研發製造、維護維修、人員培訓等全產業鏈。

湖南省發改委表示，3000米以下低空空域是通用航空活動的主要區域。與前期四川、海南等局部空域試點相比，湖南省是全大陸第一個省域全域開放試點省份，將有利於構建縱橫貫通、全省成網的「幹線、支線、通用」無障礙串飛航路航線網絡。

據了解，湖南省正加快通航基礎設施建設。湘西機場通航基地、婁底橋頭河通航機場項目可研報告已獲批复。益陽安化、益陽赫山、常德石門、郴州飛天山等一批新建通用機場項目也在加快前期對接。按計畫，湖南將建成「1+13+N」的通用機場骨架網。

目前，湖南省已建成12個通用機場，有5個通航基地在建或即將開工，開通了5條低空旅遊航線。省通航服務中心實現通航飛行「一窗受理、一網通辦、全域服務」，長沙飛行服務站建成並投入使用。

大陸網友則在微博上表示，「是天天頭頂上轟轟轟的那個嗎，聲音有點大」、「太吵，影響生活品質了」、「為什麼不開放廣西，山多，開回家多好？」