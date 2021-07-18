大陸「95後」官員侵吞公款近3億元 沉迷網遊、奢侈品

中共中紀委網站今（18）日通報，「95後」（1995年後出生）中共黨員幹部張雨傑，在安會省滁州市不動產登記中心交易管理科工作期間，通過偽造收款方式侵吞公款近7,000萬元（人民幣，下同），約新台幣3億元，用於消費揮霍和買房。

每經網報導，近日，安徽省滁州市中級人民法院進行的一場司法拍賣中，一張起拍價80元的遊戲卡牌被炒至人民幣8,700多萬元（約新台幣3.7億元）。雖然這場天價拍賣因「拍品與實際競價嚴重不符，存在惡意炒作與競價行為」被叫停，但遊戲卡牌的原主人張雨傑，因侵吞公款受到社會關注。

張雨傑案並非個例，今年已有多名「90後」（1990年後出生）公務員被查，其中不少人剛踏上工作崗位就貪腐墮落，且涉案金額巨大。十九屆中央紀委五次全會強調，高度關注年輕幹部違紀違法問題，加強教育管理監督。

其中案例包括，中國鐵路物資華東集團有限公司浙江分公司原業務員羅塏峰，為了買手機遊戲裝備，花費人民幣40多萬元充值，他也喜愛奢侈品，出手闊綽，花費約80萬元。錢哪來的？他利用職務便利，變賣鐵路建設物資鋼材和水泥，並將貨款占為己有，間接造成公司銷售損失人民幣1,300多萬元。經查，羅塏峰貪汙人民幣717萬元、受賄12.5萬元、職務侵占52萬元，最終被判處有期徒刑12年6個月。

而河北省南宮市水務局財務股前幹部李曉飛則在網路賭博越陷越深，因而盯上了公司公款，趁著股長不在、副股長請產假在家的機會，從單位帳戶裡挪出人民幣20多萬元。隨後短短八個月裡，共挪用、貪汙公款人民幣1,921.8萬元。

「很多年輕幹部的腐敗問題，有傳統腐敗與新型腐敗相互交織的特點。」中國監察學會常務理事、中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉認為，時下年輕幹部能熟練運用科技產品、智能工具等，因沉迷網路遊戲、網絡賭博而導致腐敗的案例時有發生。