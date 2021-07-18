暴雨襲北京 多處山體坍方、多趟列車停運

大陸湖南長沙的中式古風茶飲品牌「茶顏悅色」在當地已暴紅一年，有「網紅奶茶」之稱，還被部分人士「跨省代購」，引起各界關注。有大陸網友爆料，一些人專門從事代購「茶顏悅色」奶茶生意，代購人從長沙透過外賣平台購買奶茶，再乘坐高鐵往返於浙江杭州等地，奶茶到達外地城市後，客人透過快遞平台閃送取貨，代購人一趟就能賺到人民幣數千元。

2021-07-18 00:10