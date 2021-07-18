聽新聞
test
0:00 / 0:00
暴雨襲北京 多處山體坍方、多趟列車停運
今天上午7時10分，北京市氣象台升級發布暴雨橙色預警信號。受暴雨影響，北京多處發生山體坍方，多條道路採取臨時斷路措施，目前正在緊急搶修中。
據北京市交通委TOCC與路網中心通報，房山區六石路霞雲嶺鄉石板台村、房山十霞路等地發生山體坍方，造成道路雙向阻斷。另外，據「北京昌平」微博消息，昌平區安四路牛蹄嶺段有1處山體崩塌，方量約40立方公尺。
此外，受持續強降雨影響，7月18日天津至石家莊北間K7709/10次、北京至張家口間Y535/6次、北京北至懷柔北間S515/6次、懷柔北至北京北間S512次、北京北至古北口間S501/2次、黃土店至延慶間S201/2次、黃土店至沙城間S251/252次、北京至德州間K7729/30次、北京至清河城間K5225/6次、北京西至邯鄲間K5217/8次、北京西至淶源間K5295/6次列車停運。
大陸鐵路部門指出，已購買上述車票的旅客，可在30天內辦理全額退票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言