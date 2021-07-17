快訊

2種飲料不利接種效果 若打新冠疫苗醫師不建議喝

單選莫德納跌破五成 第三輪登記14萬人重選AZ疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸出現首例人類感染「猴B病毒」病例 53歲獸醫死亡

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為湖南張家界國家森林公園內的野生獼猴群，僅為示意圖，與本新聞無關。新華社
圖為湖南張家界國家森林公園內的野生獼猴群，僅為示意圖，與本新聞無關。新華社

「中國疾病預防控制中心周報（英文）」16日報告中國大陸發現的首例人類感染「猴B病毒」病例具體情況。患者為一名53歲男性獸醫，在北京一家專門從事非人靈長類動物繁殖和實驗研究的機構工作。

據人民日報旗下《健康時報》報導，這名獸醫今年3月4日和6日解剖了兩隻死猴子，一個月後出現噁心和嘔吐症狀，隨後發燒並出現神經系統方面的症狀。患者曾在幾家醫院就診，最終於5月27日死亡。

報導稱，在此之前，中國沒有報告過猴B病毒感染致死病例，臨床上也未發現明顯的猴B病毒感染病例。科研人員通過下一代測序和實時聚合酶鏈式反應，發現大陸境內首例人類感染猴B病毒病例。

根據報告，猴B病毒最初於1932年被分離出來，是獼猴體內的一種地方性α皰疹病毒，通常通過直接接觸和交換身體分泌物水平傳播。

猴B病毒在其自然獼猴宿主中並不明顯，但約有60例致病性人畜共患猴B病毒感染病例零星發生，其致死率為70%-80%。儘管二次傳播的風險較小，但也曾發生過一例人際傳播的情況。

此前，人畜共患的猴B病毒感染者主要為北美的靈長類動物獸醫、動物護理人員或實驗室研究人員。

報導指出，4月17日，科研人員收集了這名患者的腦脊液，用下一代測序（NGS）方式獲得的285個閱讀表明患者腦脊液中可能存在α皰疹病毒感染。

為進一步確定病因，研究人員又從患者和2名密切接觸者（1名醫生，47歲，男性；1名護士，25歲，女）收集一些試樣，包括腦脊液、水皰液、血液、鼻拭子和口咽拭子，於4月19日送至中國疾控中心國家病毒性疾病預防控制所。

實時聚合酶鏈式反應結果顯示，只有在患者的腦脊液標本中，BV基因組檢測為陽性（閾值周期：34），而在患者的其他標本和所有密切接觸者的標本中，BV均為陰性；此外，VZV病毒、猴痘病毒和正痘病毒的所有檢測均為陰性。這一結果證實了此為中國首例人類BV感染病例。

報告最後總結中提到，首個病例的發現意味著猴子的B皰疹病毒可能對職業工作者，如靈長類動物獸醫、動物護理人員和實驗室研究人員等，構成潛在的人畜共患威脅。

報告提出，有必要在特定的無病原體恒河猴群體的發展過程中消除猴B病毒，並加強對中國實驗獼猴和職業工作者的監測。

患者 獸醫

延伸閱讀

人類史上最多人追蹤的C羅 這篇PO文一不小心少賺4500萬

野生動物「露臉」恐曇花一現 學者：人流遲早重回山林

獸醫看診高風險 北市府推專案為獸醫打疫苗

疫苗局外人 獸醫師苦笑：等輪到時應該大家都能打了

相關新聞

珠海隧道事故逾2天 官員：受困14人仍無音訊

中國廣東省珠海市石景山隧道15 日凌晨發生透水事故，導致14名施工人員受困失聯。當地官員今天說明救援進度時表示，經過50...

大陸出現首例人類感染「猴B病毒」病例 53歲獸醫死亡

「中國疾病預防控制中心周報（英文）」16日報告中國大陸發現的首例人類感染「猴B病毒」病例具體情況。患者為一名53歲男性獸...

東奧倒數 東京街頭見京滬牌轉播車 日網友驚訝「中國紅」

東京奧運會開幕倒數計時，一舉一動備受關注。一位網友，在東京都中央區連發兩條推特，分享了在街頭拍攝的照片，發文指出：「這是...

小三慫恿 重慶狠父15樓拋下小姊弟 生母拒賠償

2020年11月，重慶市一對年齡不到3歲的姊弟從15樓家中墜地身亡，孩子的父親張波當時在現場稱因自己疏於照顧，才讓兩個孩...

9中國工程師喪命 巴基斯坦巴士爆炸案定調恐襲

巴基斯坦開普省14日發生巴士爆炸造成9名中國工程人員死亡，中國總理李克強昨天與巴基斯坦總理康恩通電話，雙方首次定調此事件...

成都錦里打敗紐約、京都 獲CNN評選為世界最美街道

美國有線電視新聞網CNN旅遊頻道評選「世界最美街道」，打敗紐約上城區、京都哲學之道的榜首，是中國成都的錦里，結果連中國專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。