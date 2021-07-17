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全球最大—上海天文館開館 帶領市民探索宇宙奧妙

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
上海天文館透過300多件展品和眾多互動裝置，帶領參觀者認識宇宙奧妙。（取自《上觀新聞》）
上海天文館透過300多件展品和眾多互動裝置，帶領參觀者認識宇宙奧妙。（取自《上觀新聞》）

中國大陸再度展現探索太空的雄心。號稱全球建築規模最大的上海天文館17日上午舉行開館儀式，18日起正式對外開放。上海天文館擁有300多件展品，包括牛頓、伽利略等的原版著作，以及約70件著名隕石，包括品種稀有的月球隕石、火星隕石，以及大陸「嫦娥五號」探測器去年成功登月取回的部分月球土壤。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，上海天文館佔地面積5萬8,602平方公尺（約1萬7,700坪），建築面積3萬8,164平方公尺（約1萬1,500坪），包括一幢主體建築，以及科教型自適應光學太陽望遠鏡、雙焦點切換一米望遠鏡等附屬建築。

主體建築分為「家園」、「宇宙」和「征程」三大展區。「家園」展區向觀眾科普太陽系，「宇宙」展區介紹整個可觀測宇宙，「征程」展區則展示人類研究天文、開展太空探索的歷史。

上海新民晚報表示，上海天文館展示的月壤，是向大陸國家航天局借展。月壤所在的「飛天」主題區，還模擬「嫦娥五號」和「玉兔號」在月球工作的動態場景，觀眾不僅能體驗從月球欣賞地球的升起，還能帶上AR眼鏡體驗月球漫步的感受。

上觀新聞稱，在上海興建一座天文館，是大陸眾多天文學家和天文愛好者持續近半個世紀的夢想。

2010年，中國科學院院士葉叔華就向上海市領導建言，深空探測將成為21世紀各國科技競賽場，興建一座天文館，對於開展面向廣大市民的天文科學知識普及、面向青少年的天文科學教育至關重要。

2014年1月，上海天文館項目由上海市發改委立項。2015年9月，項目可行性研究報告獲批。2016年11月，上海天文館正式動工興建。

上海天文館的門票相當親民，成人參觀票人民幣30元（約新台幣130元），大學及以下學生與兒童票人民幣15元，球幕電影票人民幣40元。

上海天文館號稱是全球建築規模最大的天文館，預計18日起正式對一般民眾開放。（取自《上觀新聞》）
上海天文館號稱是全球建築規模最大的天文館，預計18日起正式對一般民眾開放。（取自《上觀新聞》）

上海 天文館 建築

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