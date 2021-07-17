上海地鐵籲乘客「少蹺腳」 話題登熱搜引爆網友共鳴

地鐵車廂內空間有限，上下班繁忙時段更會達到人擠人的程度，而蹺腳（大陸稱作蹺二郎腿）、張腿幅度過大等佔用較多空間的行為就會為他人帶來諸多不便。周三（14日），「上海地鐵提醒車廂內少蹺二郎腿」的話題登上微博熱搜，引起廣泛共鳴。

據了解，中國上海地鐵7月9日的單日客流量高達1255.4萬人次，創下單日客流量最高紀錄，而與客流量成正比增加的還有車廂內蹺腳等行為。該行為不僅佔用其他乘客站立空間，還容易將鞋底污漬蹭到他人身上。

對此，上海地鐵運營方表示，在地鐵裏蹺「二郎腿」的行為很常見，但在人多或擁擠的車廂裏此舉顯然極不合時宜，車廂空間有限還請多多換位思考，少蹺「二郎腿」，以免影響到其他乘客。周三晚上，話題「上海地鐵提醒車廂內少蹺二郎腿」登上微博熱搜榜，引發網友廣泛討論。

多數網友表示不提倡車廂內蹺腳：「確實很礙事」、「最恨的就是邊蹺二郎腿邊抖腿」、「真的！！！我被腿絆倒過！！！」。亦有網友稱，除了蹺腳還有其他行為令人討厭：「比起蹺二郎腿我更討厭把腿岔開特別大的人」、「劈大叉的也應該多注意點自己的行為」、「有的人坐下就像是練了個一字馬」。

此外，還有網友表示，蹺腳不僅不文明美觀，甚至還會影響健康。「長期蹺二郎腿坐容易彎腰駝背，導致腰椎與胸椎壓力分布不均，從而壓迫脊椎神經，引起下背疼痛。蹺二郎腿還會妨礙腿部血液循環，造成靜脈曲張，嚴重者還會出現潰瘍、靜脈炎、出血和其他疾病。」

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文章授權轉載自《香港01》