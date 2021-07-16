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張忠謀APEC提加速我國疫苗取得 美國態度曝光

中國多地變相強迫接種疫苗 官方重申自願原則

中央社 / 台北16日電

中國多地近日變相強制接種COVID-19疫苗引發民怨與批評後，中國國家衛生健康委員會今天重申接種疫苗應遵循自願原則，並表示已及時對個別地區予以指導和規範。

官媒央視新聞報導，近日，多地基層地方出現不接種COVID-19疫苗不能出行、不能進商場、不能出攤、不能進醫院，以及未接種疫苗的公職人員停發工資等通知，使得疫苗接種以保護自身的預防行為遭遇了各種尷尬。

報導引述國家衛健委疾控局稱，COVID-19疫苗接種遵循「知情、同意、自願」的基本原則。按照「中華人民共和國傳染病防治法」和COVID-19「乙類甲管」相關要求，適齡無禁忌人群應該做到應接盡接。

報導稱，個別地區出現的對未接種疫苗群體的限制通知，國家衛健委疾控局已經關注到，並已及時予以指導和規範。

報導強調，其實，對於使用強制手段接種疫苗的現象，國家衛健委一直給予重視。今年4月11日，國務院聯防聯控機制新聞發布會曾表示，個別地方在疫苗接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切的情況，「這種做法必須堅決予以糾正」。

因為Delta變種病毒疫情入侵，中國多地近日相繼推出變相強制接種疫苗的通知，在網路引發許多民怨與質疑。

官媒中國新聞週刊昨晚發出北京大學法學院教授沈巋的撰文強調，疫苗是否需要強制接種，必須由中央充分聽取專家和公眾意見理性分析必要性、可行性經過嚴格的法定程序，才能作出相應的決策。

他指出，世界上許多國家還是沒有實施強制全員接種疫苗的政策，中國也不例外。之所以如此，主要原因恐怕還是在於為應對COVID-19而在短期內研發出來的疫苗，畢竟有著一定的試驗性，不同人的身體特質對疫苗的反應也會有所不同。即便可以從風險預防的角度劃出接種疫苗禁忌人群，但也不能保證在全員強制接種的情況下，不會出現嚴重反應、後遺症甚至死亡的極端個例。

沈巋指出，變相實施強制接種疫苗的措施直接或間接限制了人身自由、受教育權、享受醫療衛生的權利、進行文化活動的自由等憲法規定的公民權利。在強制接種疫苗沒有成為一項合法要求的情況下，這些限制措施的執行都是沒有法律依據的。

疫苗 COVID-19

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