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重慶2幼童墮樓亡疑點重重！ 生父竟受出軌對象慫恿狠下殺手

香港01 / 孫聖然
重慶一名父親竟受出軌對象慫恿，將年幼姐弟從窗戶往外丟下。圖為事發地點。 圖／網易新聞
重慶一名父親竟受出軌對象慫恿，將年幼姐弟從窗戶往外丟下。圖為事發地點。 圖／網易新聞

2020年11月，中國大陸重慶市錦江華府小區內，一對年齡不到3歲的姐弟從15樓家中墮地身亡，孩子的父親一度聲稱慘劇發生的原因是由於自己疏忽照顧，但孩子的母親卻覺得疑點重重。經過警方調查發現，孩子的父親因出軌對象無法接受其有小孩的事實，而產生殺心，兩人經多次計劃商討，最終決定將2名幼童由窗丟出，製造意外墮樓的假象。目前，兩人因涉故意殺人罪被警方拘捕，案件將於7月26日庭審。

慘案發生於去年11月2日下午3時許，重慶市南岸區錦江華府小區的一對姐弟因墮樓被送院急救，但卻雙雙不幸身亡。有小區居民表示，事發後孩子的父親張建（化名）身著睡衣、拖鞋坐在地上嚎啕大哭，令人們一度覺得這是一場意外。

而孩子的母親陳美霖被通知慘況後緊急趕往醫院，經過詢問，張建解釋事發時自己正在睡覺，直到聽到樓下有人喊才發現兩個孩子已經不見了。但同樣在事發後前往醫院的一位朋友告訴陳美霖，張建稱事發時自己正在客廳吃飯，兩個孩子則在臥室中玩耍。

張建自相矛盾的解釋，令陳美霖心中的疑慮大增，「兩個小孩怎麼可能一起掉下去？」她說，兒子女兒的身高根本難以爬到窗戶的高度，之前也沒有過類似行為，且窗戶比較難打開，「即使是成人都要費些力氣」。就在陳美霖的疑惑持續了一個多月後，她正式接到了警方的通知，指兩個孩子的死亡就是張建和其出軌女友葉某共同策劃的，二人已因涉嫌故意殺人罪被拘捕。

那麼，張建為何要殺害自己的親生骨肉？2019年4月，張建在與陳美霖婚後兩年，以感情不和為由向陳美霖提出離婚，並隱瞞自己已婚有子的身份追求網友葉某，同年8月，張建與葉某成功建立戀愛關係。直至2020年2月，張建與陳美霖協議離婚，雙方約定女兒由陳美霖撫養，兒子在六歲前則由張建撫養。

涉嫌蓄意殺人的張建與葉某。 圖／澎湃新聞
涉嫌蓄意殺人的張建與葉某。 圖／澎湃新聞

在得知張建有孩子的身份時，葉某多次表示自己無法接受這樣的事實，若張建有小孩則不會和他繼續在一起。此後，張建、葉某某通過多次通過面談、微信聊天等方式商討殺害兩個小孩的辦法，並最終採用意外墮樓的方式殺死這對姐弟。

於是，2020年10月，張建、葉某商定以給女兒買衣服為由，將她接到自己家中伺機作案，但陳美霖一直在場導致張建未能如願。直至同年11月2日，張建再次要求女兒來自己家中，並趁陳美霖、自己的母親都不在場時將正在玩耍的兩個孩子雙腿抱住，從窗戶拋出，營造了意外墮樓的假象。

2020年11月10日，重慶市公安局南岸區分局將張建、葉某拘捕，並於隔日以涉嫌故意殺人罪對二人進行刑拘。重慶市五分檢認為，二人共同故意殺人，應以故意殺人罪追究刑事責任，將他們起訴至重慶市第五中院。

今年6月，陳美霖收到法院傳票顯示，案件將於7月26日上午開庭審理。已提起刑事附帶民事的陳美霖表示，「虎毒尚不食子，我不知道他們為什麼那麼狠心，連兩個孩子都不放過，希望法律能為孩子們討回公道。」

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文章授權轉載自《香港01》

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