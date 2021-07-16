深圳華強北第一高樓晃動原因找到了 竟然是旗桿

深圳華強北第一高樓「賽格大廈」，5月底因為大廈劇烈晃動，嚇得大樓內人潮奔逃，當時還謠傳是挖礦炒幣供電吃緊，事隔一個多月，造成大樓「靈異」晃動的原因終於找到了，原因出在樓頂上的兩根掛旗幟、裝天線的桅桿，因為桅桿風的渦激共振，產生四兩撥千金的效果，撼動整棟大廈。

事件發生一個多月，調查專家經過檢測、試驗、分析論證及多方覆核、鑒定，最終找出樓頂的兩根桅桿在風中擺動，是引發大廈有感振動的主要外因。

聽起來很不可思議，但哈工大（深圳）土木與環境工程學院副院長肖儀清解釋，相當於瓶子裝滿水固定在地面上，然后瓶蓋上面扎了一根針，水比較重，所以輕輕撥動這根針，這瓶水產生的顫動完全不會引人注意。但是如果稍微用力撥動這根針，這根針震動比較強烈，可能跟瓶蓋產生共振，一定程度上會帶動整瓶水晃動，好比用四兩撥千斤。

國家一級註冊建筑師、中國建築學會會員鄭濤也強調，深圳賽格廣場大廈的有感晃動，就是因為桅桿生風造成產生了共振現象，他說，共振現象在日常生活中比如盡量避免在過橋時齊步走，這樣會使得橋梁振動的幅度逐漸加大，超過一定程度，就會出現橋梁坍塌。還有，划龍舟和拔河時，利用大家協調一致同步用力產生共振，從而產生最大的作用力。

專家進一步指出，共振現象容易發生在老化的建築上，一棟大廈就是一部機器，時間久了，各個搆件及其連接的振幅就會發生變化，導致建筑整體不協調，從而產生共振現象，造成1加1大於2的效果。專家組調查後認為，賽格大廈使用超過20餘年，局部樓層壓型鋼板組合樓板及桅杆連接點等累積損傷使結構頻率、阻尼比等動力特性發生了改變，搆成了大樓晃動的主要內因。

雖然專家在覆核、鑒定後認為，賽格廣場大廈在正常使用情況下主體結搆是安全的，可以繼續使用。不過，今（16）日大廈再次封閉，拆除樓頂桅桿。澎湃新聞報導，物業人員稱，32天工期後再決定是否開放辦公。