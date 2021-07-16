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神州十二號返艙 將首次在沙漠回收

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
按計畫，搭乘神舟十二號載人飛船，約三個月後返回艙返回東風著陸場。這是首次沙漠著陸，也是首次檢驗東風著陸場的搜索回收能力。圖／取自星島日報
按計畫，搭乘神舟十二號載人飛船，約三個月後返回艙返回東風著陸場。這是首次沙漠著陸，也是首次檢驗東風著陸場的搜索回收能力。圖／取自星島日報

搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，6月17日在酒泉衛星發射中心成功發射，順利將聶海勝、劉伯明、湯洪波三名太空人送入太空，至今將滿一個月。在軌工作三個月後，將首次在沙漠著陸。

星島日報報導，酒泉衛星發射中心搜索救援分隊也將首次執行搜救航天員和搜索載人返回艙任務。隊員們表示這個團隊已準備足足21年，此次任務堅決做到「艙落人到」，確保太空人絕對安全。

按計畫，太空人在太空駐留約三個月後返回，搭乘神舟十二號載人飛船返回艙返回東風著陸場。這是首次沙漠著陸，也是首次檢驗東風著陸場的搜索回收能力。

據悉，東風著陸場地處巴丹吉林沙漠和戈壁帶，地域遼闊人煙稀少。它一直作為四子王旗的備用着陸場，2016年6月26日，長征七號運載火箭搭載的多用途飛船縮比返回艙在東風着陸場返回，這是第一次在載人航天工程中啟用東風著陸場。

太空人 火箭

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