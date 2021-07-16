家人沒接種就不准學童返校！陸地方政府催打新冠疫苗

中國大陸希望全國新冠疫苗接種率能在今年年底達到總人口64%的目標，部分地方政府近日陸續祭出一定程度的強制措施，像是全家人都完全接種疫苗的學童9月才可以返校開學，或是要求民眾必須把疫苗打好打滿，否則將不准進入醫院與超市等公共場所。

BBC與澳洲SBS報導，廣西玉林北流市政府明定18歲以上且無疫苗接種禁忌症的人均須接種。幼稚園到高中的學生只要符合接種條件，也應該在開學前就近完成接種，「原則尚未完成接種的，暫緩入學」。網路公告更籲請廣大未接種疫苗的群眾，應抓緊時間就近施打疫苗，「以免影響您的孩子入學！」。

另外，雲南楚雄州楚雄市政府也在同一天宣布，所有18歲以上居民必須在23日前接種第一劑新冠疫苗，逾期者原則將「不准進入醫療機構、養老院、學校、圖書館、博物館、監所等重點場所，不允許搭乘公共交通工具」。

據報江西與河南等省分的地方政府均發布類似指令，規定只有家人接種疫苗的學童才能獲准秋天準時開學，更進一步的詳細規則會因居住地不同而有著很大差別，疫苗接種期限也沒有全國統一，但大致都落在7月底之前，以利民眾在嚴格措施生效前接種疫苗。

BBC指出，歐洲的法國與希臘都有規定部分職業須強制施打疫苗，進入特定公共場合也要出示接種疫苗或檢測陰性的證明，但中國大陸地方政府的公告在網路引發反彈，有網民認為此舉「不公平」，有人就留言指出，「一開始他們說接種疫苗是自願的，結果終究是強制性的」。