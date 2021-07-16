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打敗紐約上城區、京都哲學之道 CNN評選世界最美街道在成都錦里

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
CNN「世界最美街道」榜首是大陸成都的錦里，從成都武侯祠一路蜿蜒500多公尺的長街，不僅有小橋流水，沿路還濃縮了成都最愜意的市井生活。圖源：觀察者網、丹尼爾旅行冊
CNN「世界最美街道」榜首是大陸成都的錦里，從成都武侯祠一路蜿蜒500多公尺的長街，不僅有小橋流水，沿路還濃縮了成都最愜意的市井生活。圖源：觀察者網、丹尼爾旅行冊

美國有線電視新聞網CNN旅遊頻道評選「世界最美街道」，打敗紐約上城區、京都哲學之道的榜首，是大陸成都的錦里，結果連大陸專家都感到意外。

CNN「世界最美街道」進榜的前五條都赫赫有名， 位於日本京都東山腳下，銀閣寺與南禪寺之間的「哲學之道 」排第5；有地球上「最色彩斑斕的街道」阿根廷布宜諾斯艾利斯「卡米尼托街」第4， 美國舊金山「倫巴底街」和 紐約「修道院大街」分居第3和第2，榜首則選中四川成都的錦里。

成都的錦里成市曆史甚至可以追溯到1800多年前秦漢時期，從成都武侯祠一路蜿蜒500多公尺的長街，沿路不僅有小橋流水，百年老建築還點著大紅燈，一路上茶樓、客棧、酒樓、酒吧、戲台、風味小吃，濃縮了成都最愜意的市井生活。

中國城市排名第一，讓專家意外的是，怎麼是錦里。觀察者網報導，亞洲視覺科技研發總監陳經認為，深究後發現，最美街道原來未必數大便是美。錦里街道之美勝在川西民俗的獨特魅力，而這延續從秦漢精神、三國文化、明清風格至今無人可比美。

CNN「世界最美街道」榜首是大陸成都的錦里，從成都武侯祠一路蜿蜒500多公尺的長街，不僅有小橋流水，沿路還濃縮了成都最愜意的市井生活。圖源：觀察者網、丹尼爾旅行冊
CNN「世界最美街道」榜首是大陸成都的錦里，從成都武侯祠一路蜿蜒500多公尺的長街，不僅有小橋流水，沿路還濃縮了成都最愜意的市井生活。圖源：觀察者網、丹尼爾旅行冊

紐約 京都 舊金山

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