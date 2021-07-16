北京數位人民幣能繳學費

數位人民幣試點不只購物交易，還能繳學費，北京豐台區職工大學日前透過數位人民幣錢包繳納一筆人民幣1,610元的學費，並即時轉到區財政專戶。為大陸全國首創將數位人民幣應用場景在財政非稅收入收繳業務的應用。

北京日報客戶端報導，北京市是數位貨幣試點城市，人行數位貨幣研究所所在地落戶在北京市豐台區麗澤金融商務區。豐台區財政局是為首批試點城市區縣財政局，又是數位貨幣研究所所在地區財政局，緊跟數位時代步伐，努力為駐區試點銀行搭建政銀合作平台，拓展數位人民幣應用場景。

豐台區財政局負責人說，豐台區財政局為所有非稅收入財政專戶都開通數位錢包功能，滿足繳款人在數位經濟下對移動支付便捷性的需求，方便繳款人選擇多種渠道實現就地繳費、非稅收入及時足額繳入財政專戶。

豐台區財政局將繼續擴大數位貨幣在財政業務領域的應用測試，深入研究數位人民幣現金流與財政業務流的結合，打造財政與代理銀行銜接系統的相互貫通，助推國家數位金融，提高政府綜合治理能力現代化水平。

數位人民幣始於2014年研究，2020年起試營運，近幾個月中共發表一款「數位人民幣APP」，民眾下載後便有小額紅包可索取，可至星巴克、麥當勞、地鐵等地消費。最終目的是實現完全的貨幣數位化。大陸政府可以即時追蹤人民的消費流向、加快災民救援、舉報或偵測犯罪活動，甚至限制貨幣出境等。