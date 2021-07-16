海峽青年創新創業季在溫州啟動

第七屆海峽青年創新創業季活動7月在浙江溫州全面啟動，今年活動將歷時5個月，重點鎖定人文交流、實習實踐、創業創新三大主題，開展8項系列活動，包括兩岸青年創客工作坊，兩岸大學生實習實踐月、兩岸大學生暑期醫學人文交流營、兩岸大學生暑期夏令營、兩岸青年創客市集等。

溫州為海峽西岸經濟區的五大中心城市之一，2015年獲批海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區以來，積極推動兩岸交流互動，築夢溫州海峽青年創新創業季自2015年以來，已連續七年舉辦人文考察、實習、創業大賽、沙龍論壇等，為兩岸青年朋友提供交流互動的平台。

今年創新創業季首個子活動—兩岸青年創客工作坊10日在浙江工貿學院舉行頒獎，獲選的優勝作品，包括幫助盲人尋找物品的「助尋藍牙耳機」、便利老年人出行並緩解身體疼痛的「筋箍杖」、家用多功能可折疊消毒儀、無憂無菌智能消毒門鎖……10支隊伍在活動現場各顯身手，展示各具特色的創意作品。

值得一提的是，兩岸青年創客工作坊今年作品設計，以智造、健康、融合為主題，特別聚焦疫情、弱勢群體等熱點。兩岸青年創客工作坊兩岸學生通過混合抽簽分成10個小組，共同進行設計和交流。在為期一周的時間裡，各個團隊經過文化考察、頭腦風暴、選題設計、製模成型等階段，進行展具和包裝的創意設計。

來自台灣，在鄭州大學就讀的陳同學說，這是她第一次和大陸的同學共同完成一件作品，一開始大家都花了一點時間適應彼此不同的表述方式，但整個創作過程非常開心，她對大陸同學務實、高效的工作效率印象深刻。

活動評委伍先生表示，在短短5天兩岸學子合作交出創新成績，讓他看到兩岸青年合力向前，能夠培育出更多具有兩岸特色的產品和產業，為兩岸的交流架構更多的平台。