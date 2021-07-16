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首屆長三角兩岸青創賽 台青奪冠

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海報導

首屆長三角兩岸青年創新創業總決賽，近日在江蘇省常州市舉行，32個兩岸青年創業專案晉級總決賽展開激烈角逐，最終由蘇州國科均豪生物科技林佳慧團隊帶來的「智慧微流控診斷系統」，獲得大賽冠軍。

中新社報導，獲得總決賽冠軍的台灣創業青年林佳慧表示，大型的檢測設備往往成本很高，一台可能需要到人民幣上百萬甚至到上千萬的成本，她想做的就是用一個小型檢測設備的成本，只需要幾萬塊成本，搭配先進的微流控技術，這樣只需一滴血就可以在20分鐘之內得到8項結果，該項目可以應用於一些比較急的項目，如感染、心梗等，幫助病患獲得黃金搶救時間。

此次大賽是2021海峽兩岸青年環太湖交流系列活動之一，也是長三角地區在推進一體化發展過程中，攜手為兩岸青年融合發展、共同打拚而打造的創新交流合作平台。

江蘇省台辦副主任孫繼兵在開幕式致詞表示，希望兩岸青年持續關注和支持蘇台交流合作，未來江蘇將一如既往踐行「台商就是蘇商，台企就是蘇企」的理念，深化蘇台兩地科技、文化、青年等各領域交流合作，幫助台企融入產業鏈、構建生態圈，支持台灣青年透過電商等通路拓展大陸內銷市場。

大陸國台辦經濟局副局長袁野在頒獎儀式致詞指出，本次大賽充分利用長三角區域一體化發展的戰略契機，對台灣青年朋友瞭解分享長三角地區發展新機遇，必將發揮積極促進作用。

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