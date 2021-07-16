深圳賽格廣場振動 將拆除桅桿解決

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
深圳賽格大廈5月中旬出現搖晃，引發外界關注，當地有關部門持續核查跟蹤檢測原因。圖為深圳市建設工程質量檢測中心工作人員對賽格大廈檢測。（中新社）
深圳賽格大廈5月中旬出現搖晃，引發外界關注，當地有關部門持續核查跟蹤檢測原因。圖為深圳市建設工程質量檢測中心工作人員對賽格大廈檢測。（中新社）

深圳官方15日發布有關「5·18」賽格廣場大廈振動事件處置進展情況。由中國工程院院士和勘察設計大師組成的專家組表示，桅桿風致渦激共振和大廈及桅桿動力特性改變的耦合，造成了賽格廣場大廈的有感振動；通過拆除桅桿可以有效解決賽格廣場大廈有感振動問題，桅桿原有的防雷、航標功能可在桅桿拆除後在樓頂重新布設。

中新社報導，專家組認為，通過大量檢測、監測、試驗和分析論證，並經多方複核、鑒定，賽格廣場大廈在設計荷載範圍內和正常使用情況下主體結構是安全的，可繼續使用。

5月18日以來，第三方權威檢測機構對賽格廣場大廈的振動、傾斜、沉降等指標連續進行了實時、持續監測。專家組表示，桅桿風致渦激共振是引發賽格廣場大廈有感振動的主要外因，賽格廣場大廈及桅桿動力特性的改變是引發該大廈建成20餘年後才發生有感振動的主要內因。

深圳市住房和建設局相關負責人稱，該局組織制定桅桿拆除施工方案，拆除工程將於近期擇機實施，並同步開展損傷修復工程，有效工期約32天。拆除期間，將對賽格廣場大廈及周邊部分道路進行封閉管理。

賽格廣場大廈地處被稱為「中國電子第一街」的深圳華強北，5月中旬因出現晃動，引發外界關注，當地有關部門邀集專家持續追蹤及探查原因。

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