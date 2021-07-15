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八旬伯玩社群追異國老闆娘！慘被騙上千萬 真相曝光雙重崩潰

香港01 / 李納德
大陸一名年已八旬的男子，透過社群媒體認識居住國外的咖啡店老闆娘，兩人長達5年的網戀中，該男子一共遭對方詐騙270萬人民幣（約為1167萬元台幣）。 示意圖／ingimage
大陸一名年已八旬的男子，透過社群媒體認識居住國外的咖啡店老闆娘，兩人長達5年的網戀中，該男子一共遭對方詐騙270萬人民幣（約為1167萬元台幣）。 示意圖／ingimage

臨老入花叢，危機處處，何況對象是個遠在異國開咖啡店的老闆娘？中國大陸杭州最近破獲一宗充滿警示性的網路黃昏戀騙案，一名本身年已八旬伯伯，退休後沉迷玩QQ、微信、抖音等社交軟體，其後透過QQ認識到在美國開咖啡店的氣質型美女老闆娘，不敵對方甜蜜攻勢，自己又心癢癢下，竟「扮後生」自稱是六旬單身漢，想和對方成網戀情侶，結果5年間慘被騙逾270萬人民幣（約1167萬台幣）。伯伯被要錢時也曾經常起疑，但老闆娘次次都傳「香艷」影片給他，令他乖乖「課金」。警方獲報後介入調查，最終拘捕身在國內的「老闆娘」時，伯伯知道真相後更要面對雙重打擊。

大陸媒體報導，居於杭州化名「方伯」的八旬苦主，退休後很愛玩QQ、微信、抖音等社交軟體。他於2016年在QQ結識名叫「悅己」的女子，她聲稱在美國開咖啡店，方伯見她的頭像是很有氣質又優雅的女子，又經常向他噓寒問暖，不僅溫柔又措詞曖昧，老人家心裡難免小鹿亂撞。悅己見方伯上當，開始藉各式紀念日為名，叫方伯給「紅包」，踩入戀愛陷阱的方伯當時還開開心心發紅包。

為了戀情順利，方伯竟然「扮後生」將歲數報小20年，謊稱自己是60多歲的單身漢，終與悅己發展成網上戀人，被對方「老公前、老公後」的甜蜜攻勢征服，縱使未曾面對面接觸過，方伯在感情上已陷入「熱戀」。之後5年裡，悅己經常編借口向方伯索錢，例如生意失敗要錢周轉、看病、買樓等，方伯對「女朋友」相當豪氣，但事實上是將自己的退休金、養老金及多年積蓄都拿出來給女友，甚至曾向親戚借錢以滿足她的要求。

方伯也曾對悅己起疑，但每次想追問時，悅己都會發一些「美豔妖嬈」影片給他，看得方伯心花怒放而忘記正事。案情指，方伯5年內通過QQ、微信支付、支付寶等376次給女友錢，涉款逾270萬人民幣。

直至今年6月22日，女兒終於帶方伯去報警，女兒表示事件之所以穿幫，是因為早前家中有事急需用錢，他們一問才驚覺爸爸完全拿不出錢，再三迫問爸爸才透露真相，埋怨他竟一直隱瞞網戀。

警方追查下，發現悅己根本不是在美國，而是身處河南，方伯除要面對被騙錢的真相外，7月8日警方採取行動拘捕疑犯時，原來和他維持5年網戀關係的悅己，真身是23歲王姓男子！

警方指出，網戀騙徒王男是河南南陽人，15歲已犯搶劫罪被判刑，獲釋後未有改過自身，反而把握網路要性，將目標鎖定玩社交軟體交女友的單身男性，再從網上蒐羅照片、影片偽裝成美女，專門在QQ上「狩獵」。5年前他扮成咖啡店氣質老闆娘時鎖定方伯，騙他談網戀後多次騙錢，而那些傳給方伯的香艷影片只是從網上下載，就連視訊聊天時，都只是用下載得來的影片扮互動。王男目前被刑事拘留，全案仍在調查中。

網友看完詐騙案後，認為老伯可能早就知道自己被騙，只是萬萬沒想到騙自己的是個年輕男生，發現真相後真是受到「雙重打擊」，笑稱騙徒如此懂得令男人卸下心防，就證明對方很可能是男人，「男人永遠最了解男人」，但也有人認為不應過份揶揄方伯，「老爺爺有什麼錯呢？他也想有一場甜甜的戀愛」。

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文章授權轉載自《香港01》

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