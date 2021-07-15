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阻小孩隨地小便！清潔工反遭家長罵哭 網斥：沒品須重罰

香港01 / 林芷瑩
陝西旅遊景區的一名清潔員制止小孩隨地小便，卻反被家長罵哭。 圖／影片截圖
陝西旅遊景區的一名清潔員制止小孩隨地小便，卻反被家長罵哭。 圖／影片截圖

遊客做出不文明的行為時有所聞。中國大陸陝西西安旅遊景區「大唐芙蓉園」一名清潔員，因為制止小朋友隨地小便，被家長指責罵哭。該景區14日回應表示，已經慰問及現金獎勵該名清潔工，未來將考慮設置景區黑名單，規避類似事件再次發生。

目擊者劉先生透露，清潔阿姨今年58歲，每月工資約2000元（人民幣），子女都在外地工作不能經常回來；她當日看到有兒童隨地小便，於是急忙上前制止，但走到時對方已小便完，於是囉唆對方幾句，卻被家長大罵。她見自己辛苦打掃的勞動成果被破壞，害怕被罰錢，便委屈地哭起來。

該景區工作人員表示，經查證後影片中的情況屬實，但景區沒有處罰清潔阿姨，而是向她發放解暑降溫的用品、藥物，另又以現金獎勵她。景區長期設置導引牌及督導人員，管理不文明的行為，未來將考慮設置黑名單，避免類似事件再發生，希望遊客在遊玩時遵守景區秩序。

事件引起大批網友討論，留言「譴責沒素質家長」、「意思這家長把自己小孩當狗養唄」、「這都是什麼人，隨地大小便還有理了」、「這麼熱的天，不能心疼一下別人的勞動成果嗎」、「小孩忍不住了可以拿袋子、瓶子解決啊，家長應該提前想好」、「建議各大景區直接禁止小孩入內，到處隨地大小便跟狗有什麼區別？狗都禁止進各種公園綠地了，小孩不也得禁止一下」、「請重罰隨地大小便者謝謝」、「對於這樣的家長，難道就沒有什麼懲罰方式嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》

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