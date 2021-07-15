杭州美女網紅抽脂感染去世 生前皮膚潰爛浮腫

大陸又傳出因整形而送命的憾事。杭州一名33歲網紅「小冉」因抽脂感染，於本月13日搶救無效去世，引發輿論高度關注。

綜合《新浪網》與《觀察者網》報導，小冉今年5月2日在杭州一家醫療美容醫院進行吸脂填充手術，5月4日術後因皮膚潰爛、器官衰竭轉入ICU搶救。兩個月後，小冉因全身感染造成多器官衰竭，於7月13日搶救無效死亡。

杭州市西湖區衛健局已介入調查處理此事。中國新聞周刊稱， 這家醫療美容醫院目前已暫停接診。

據大陸媒體報導，病歷顯示，小冉進行的是「腰腹吸脂修復術、上臂吸脂術和自體脂肪二次填充乳房術」。

小冉的好友在社交平台發文稱，5月2日晚間手術後至5月4日凌晨5點，小冉一直在喊痛，但院方只當是普通抽脂手術的疼痛，未進一步處理。

小冉因疼痛難耐還是自己打電話求救，之後皮膚大面積潰爛浮腫，在加護病房熬了兩個月仍不幸過世。

新浪網指出，小冉在大陸是頂級網紅，擁有大量粉絲，與不少娛樂圈大咖也私交甚篤。小冉不幸離世後，多名好友已組成「維權群」要為她討回公道。

大陸《生命時報》指出，抽脂手術其實是一項大手術，其最可怕之處是發生壞死性筋膜炎。這是軟組織感染，也是外科危重急症。

一開始是手術部位持續性疼痛，術後3天可能發熱，皮膚出現血性大皰，之後可能出現大片壞死、惡臭，隨著壞死組織迅速擴散，可發生敗血症或膿毒血症，甚至死亡。

大陸早前也曾傳出，一名女商人進行腹部抽脂手術導致昏迷而成為植物人，這名女商人也已經在去年不幸離世。