快訊

行政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

英國更動旅遊警示 台灣列「綠色名單」入境免隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四川汶川14日深夜發生4.8級地震 為2008年餘震

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
四川汶川14日深夜發生4.8級地震，地震發生後當地消防隊立即集結待命。（取自《封面新聞》）
四川汶川14日深夜發生4.8級地震，地震發生後當地消防隊立即集結待命。（取自《封面新聞》）

據中國地震台網測定，7月14日23時36分，四川阿壩州汶川縣發生4.8級地震，震源深度15千米，震央距離成都市76公里，目前尚未有災情傳出。

據四川報業集團旗下新媒體《封面新聞》報導，當地一位民眾表示，地震發生時他正好在喝稀飯，因搖晃劇烈，他「手一抖，哦豁，稀飯碗都打爛了」。

對於這次地震，成都理工大學教授王運生明確表示，這地震就是2008年5月12日汶川特大地震的餘震。

王運生說，地震的餘震並沒有「有效期」的說法，地震發生幾十年以後發生餘震都有可能。13年前，「5·12汶川特大地震」的震央在其北東側，據觀測，有向南西擴展趨勢。

「汶川地震與蘆山地震震中間存在空區，這次地震剛好在空區內，空區長度有100多公里。」王運生提醒，需注意餘震進一步向南發展，需加強預警。

2008年5月12日14時28分汶川發生8.0級特大地震，當時連台灣都有明顯震感。此次地震造成超過6.9萬人不幸罹難、1萬7,923人失蹤，受災總人口高達4,625.6萬人，是1949年中共建政後，破壞性最強、波及範圍最廣、災害損失最重、救災難度最大的一次地震 。

延伸閱讀

睡夢中驚醒！凌晨1時規模4.7地震 最大震度花蓮4級

1天41震 花蓮人：搖到懷疑人生

花蓮一天38震 氣象局：會持續觀察

花蓮地震頻繁 專家指導如何避難

相關新聞

四川汶川14日深夜發生4.8級地震 為2008年餘震

據中國地震台網測定，7月14日23時36分，四川阿壩州汶川縣發生4.8級地震，震源深度15千米，震央距離成都市76公里，...

外星文明？考古團隊：仍是中華文化

今年初位於四川的三星堆考古團隊公布半邊「金面具」出土，三星堆「樣貌奇特」的青銅器人頭再度爆紅，大陸民眾為此還搞怪地做出一...

北京吉祥大戲院 28年後重開張

113歲的吉祥大戲院在「闊別」觀眾28年後，近日在北京王府井街區重新亮相。吉祥大戲院總經理段思明表示，經過二十多年的籌備...

三星堆文創爆紅 博物館湧人潮

三星堆的「金面具」與其他六個新坑的文物至今仍未展出，但是當半邊臉的金面具在今年宣布出土，三星堆博物館爆紅，參觀人潮絡繹不...

湖北隨州／千年銀杏谷 聶隱娘取景地

電影大師侯孝賢導演的電影《刺客聶隱娘》，奪得第68屆坎城影展最佳導演獎；以及第52屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演等五個獎項...

湖北隨州／戰國編鐘 一頁音樂史

1978年，湖北隨州的擂鼓墩古墓群，出土了由64件大小不同的青銅編鐘組成的大型樂器－曾侯乙編鐘。這套在地下沉埋睡了2,4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。