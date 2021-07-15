北京吉祥大戲院 28年後重開張

113歲的吉祥大戲院在「闊別」觀眾28年後，近日在北京王府井街區重新亮相。吉祥大戲院總經理段思明表示，經過二十多年的籌備建設，吉祥大戲院終於歸來。新建成的吉祥大戲院將致力於國粹藝術的弘揚，打造集精品演出、文化活動、傳承體驗、藝術交流、文創產品等於一體的多元文化空間。

新華社報導，吉祥大戲院原名「吉祥茶園」，坐落於王府井大街金魚衚同14號，始建於清光緒年間，至今已有百餘年歷史，後改名吉祥園。當時，「吉祥」由清大公主府總管王德祥出資興建，打破北京內城不允許建戲院的成例。

曾經的「吉祥」，是當時京城最上座的戲園子，見證梨園輝煌，其中包括譚鑫培、楊小樓、王瑤卿等大師，還有梅蘭芳、尚小雲、程硯秋、荀慧生「四大名旦」。

與「吉祥」淵源最深的當數梅蘭芳。吉祥大戲院董事長富博洋介紹，梅蘭芳的「嫦娥奔月」「黛玉葬花」「天女散花」「宦海潮」「鄧霞姑」「一縷麻」等新戲都首演於此。1993年，隨著王府井東安市場改建，吉祥大戲院被拆除，結束了八十多年的演出歷史。

新建成的劇場採用國際一流的聲學設計和聲光設備，讓「原聲劇場」成為新戲院的一大特色。除京劇演出外，吉祥大戲院還將推出專屬的「吉祥」下午茶，遊客、市民即使不購買戲票、不欣賞京劇演出，也可在戲園裡品品下午茶，感受京味兒文化。

「作為京城重要的文旅地標，吉祥大戲院將以弘揚國粹藝術為基，打造戲曲藝術的高端演出平台。」富博洋表示，同時將探索傳統文化的創造性轉化、創新性發展路徑，成為展現中華優秀傳統文化的活化石。