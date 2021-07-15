快訊

睡夢中驚醒！凌晨1時規模4.7地震 最大震度花蓮4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京吉祥大戲院 28年後重開張

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

113歲的吉祥大戲院在「闊別」觀眾28年後，近日在北京王府井街區重新亮相。吉祥大戲院總經理段思明表示，經過二十多年的籌備建設，吉祥大戲院終於歸來。新建成的吉祥大戲院將致力於國粹藝術的弘揚，打造集精品演出、文化活動、傳承體驗、藝術交流、文創產品等於一體的多元文化空間。

新華社報導，吉祥大戲院原名「吉祥茶園」，坐落於王府井大街金魚衚同14號，始建於清光緒年間，至今已有百餘年歷史，後改名吉祥園。當時，「吉祥」由清大公主府總管王德祥出資興建，打破北京內城不允許建戲院的成例。

曾經的「吉祥」，是當時京城最上座的戲園子，見證梨園輝煌，其中包括譚鑫培、楊小樓、王瑤卿等大師，還有梅蘭芳、尚小雲、程硯秋、荀慧生「四大名旦」。

與「吉祥」淵源最深的當數梅蘭芳。吉祥大戲院董事長富博洋介紹，梅蘭芳的「嫦娥奔月」「黛玉葬花」「天女散花」「宦海潮」「鄧霞姑」「一縷麻」等新戲都首演於此。1993年，隨著王府井東安市場改建，吉祥大戲院被拆除，結束了八十多年的演出歷史。

新建成的劇場採用國際一流的聲學設計和聲光設備，讓「原聲劇場」成為新戲院的一大特色。除京劇演出外，吉祥大戲院還將推出專屬的「吉祥」下午茶，遊客、市民即使不購買戲票、不欣賞京劇演出，也可在戲園裡品品下午茶，感受京味兒文化。

「作為京城重要的文旅地標，吉祥大戲院將以弘揚國粹藝術為基，打造戲曲藝術的高端演出平台。」富博洋表示，同時將探索傳統文化的創造性轉化、創新性發展路徑，成為展現中華優秀傳統文化的活化石。

梅蘭芳 北京 劇場

延伸閱讀

消息：夏寶龍周五出席研討會講話 料談及國安法、DQ區議員

美財長推「美歐統一戰線」抗中俄 北京堅決反對

中國大陸已成全球最大新冠疫苗出口國 上半年出口逾5億劑

德媒：BNT售台疫苗 走政治鋼索

相關新聞

三星堆文創爆紅 博物館湧人潮

三星堆的「金面具」與其他六個新坑的文物至今仍未展出，但是當半邊臉的金面具在今年宣布出土，三星堆博物館爆紅，參觀人潮絡繹不...

湖北隨州／千年銀杏谷 聶隱娘取景地

電影大師侯孝賢導演的電影《刺客聶隱娘》，奪得第68屆坎城影展最佳導演獎；以及第52屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演等五個獎項...

湖北隨州／戰國編鐘 一頁音樂史

1978年，湖北隨州的擂鼓墩古墓群，出土了由64件大小不同的青銅編鐘組成的大型樂器－曾侯乙編鐘。這套在地下沉埋睡了2,4...

湖北隨州／500畝芍藥 帶動花經濟

花兒笑在隨州，芍藥花開紅艷艷。今年5月，隨州廣水市陳巷鎮旭升村，500畝芍藥基地花開正艷，映紅半邊天，引得絡繹不絕的遊客...

湖北隨州／香菇黑蒜泡泡青拐子飯 必嘗

來到隨州，尋根炎帝神農，聆聽編鐘古樂，駐足千年銀杏，品嘗隨州美食。「隨州四寶」是教人念念不忘的隨州記憶：智慧的香菇，韻律...

外星文明？考古團隊：仍是中華文化

今年初位於四川的三星堆考古團隊公布半邊「金面具」出土，三星堆「樣貌奇特」的青銅器人頭再度爆紅，大陸民眾為此還搞怪地做出一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。