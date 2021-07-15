外星文明？考古團隊：仍是中華文化

今年初位於四川的三星堆考古團隊公布半邊「金面具」出土，三星堆「樣貌奇特」的青銅器人頭再度爆紅，大陸民眾為此還搞怪地做出一系列三星堆黃金面具P圖大賽，甚至有一批人仍認為，三星堆是來自外星文明。

三星堆的青銅人頭有著扁平的嘴巴、鷹鉤鼻、碩大耳朵與長刀眉，大小不一。其中一種，眼睛呈圓柱狀凸出，造型誇張。從出土的青銅器人頭來看，它都不像人們所認識的漢族文化。

因此，三星堆可能是來自「外星」的說法不脛而走。再加上考古學家至今沒有發現古蜀文明有文字紀錄，更讓這個位於長江流域的文明增添神祕色彩。

其實，這個青銅器人頭是古蜀文明當中巫師的面具，用於祭祀。三星堆三號坑考古挖掘坑坑長楊鎮受訪時表示，三星堆的青銅人頭雖然造型特異，但是它沒有脫離大中華傳統。他強調，許多人認為青銅面具不是一般人，或是說「不是人」，但不能以現在的思維去推斷當時，他們可能不一定是人而是神。

楊鎮說，三星堆文物與其他中華文明差別那麼大的原因，也體現在王朝文化與地方文化的差異，但是從另一個反思角度去看，共通點也不少，且早期四川盆地所處的環境的確十分不同。

三星堆來自遙遠的4800年前至2600前的古蜀王國，相當於中華文化黃河流域的新石器、夏商朝代。儘管古蜀文明有別於黃河流域文明，但是兩個文明仍有交流，這體現在玉器玉琮的使用，以及陶器、青銅器雕刻的紋飾上。大陸官方媒體與介紹員均表示，三星堆的長江流域古蜀文明的發現，展現中華文化是多元一體。

三星堆三號至八號六個祭祀坑的文物在去年底今年初陸續出土。現今大陸考古團隊以科學方式處理考古文物，包含考古艙內恆溫恆濕，考古人員全副武裝。當中，五號坑的「金面具」最為出名，至今坑裡仍殘有金箔，四號坑的灰燼堆積裡發現蠶絲蛋白，這是首次在三星堆遺址發現絲綢；三號坑則發現逾百根象牙。大陸考古人員正孜孜不倦地研究這古老的文明。