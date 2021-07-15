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三星堆文創爆紅 博物館湧人潮

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／四川報導
許多人認為，三星堆來自外星。記者呂佳蓉／攝影
許多人認為，三星堆來自外星。記者呂佳蓉／攝影

三星堆的「金面具」與其他六個新坑的文物至今仍未展出，但是當半邊臉的金面具在今年宣布出土，三星堆博物館爆紅，參觀人潮絡繹不絕。三星堆博物館副館長朱亞蓉說，僅是平日人潮就是去年同期四倍，年輕參觀人潮眾多，最受歡迎的三星堆文創雪糕一天可以賣到六、七千多支。

1929年四川一個農村小鎮村民燕道誠在不知情的情況下，挖掘到了一個王國。這一王國原本沉寂多時，但又因今年中國大陸考古學家的新發現金面具，讓它成為當前大陸炙手可熱文化景點。

現今三星堆博物館展出的文物都是1986年考古出的三星堆一、二號祭祀坑，坑內出土了1700多件青銅器、玉器、陶器與象牙等古文物。

三星堆的「青銅大立人」，整體形象典重莊嚴，雙手手型環握中空。考古學家認為，「青銅大立人」手握的，可能是象牙，可能是玉琮，也可能是權杖，至今還未有定論。記者呂佳蓉／攝影
三星堆的「青銅大立人」，整體形象典重莊嚴，雙手手型環握中空。考古學家認為，「青銅大立人」手握的，可能是象牙，可能是玉琮，也可能是權杖，至今還未有定論。記者呂佳蓉／攝影

朱亞蓉受訪時說，三星堆近年的考古發掘可謂是碩果累累，作為在三星堆工作廿幾年的老人而言，終於看到三星堆受到這麼多人熱愛與關注。現在，三星堆新館也正在籌備當中，預計三年後將建成，新出土的文物未來也會在新館展出。

而人潮風光，朱亞蓉說，僅是平日的人潮就是去年同期的四倍，估計有七千、八千人，其中年輕參觀人潮多。門票收入往年只有2000多萬（人民幣下同），今年則可望破億元。文創產品的收入也隨之大增，銷售額今年至今也看上上千萬元，其中以盲盒與文創雪糕最受歡迎。盲盒幾乎每日供不應求，而文創雪糕一天可以賣到六、七千多支。

遊客張姓民眾說，他自小學就著迷於三星堆的文化，儘管它與黃河流域的文明特徵不同，但認為這是中華文化的一部分。另位遊客則在文創館表示，文創品具有巧思，覺得參觀完後一定要買些產品留念。

這個被形容是外星人的古蜀文明曾兩度來過台灣。早在1999年，兩岸還沒直航時，三星堆文物破先冰直航來到台灣展出；2011年三星堆與新光三越文教基金會合作，在信義區和高雄兩處新光三越百貨，展出巴蜀精品展。

文創 文物 考古

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