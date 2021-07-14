安徽女大生實名制舉報副院長性騷擾 指當局企圖掩蓋

「胖了好，豐滿了。就看看你胖的樣子。」「我感覺喜歡上你了咋辦，那天晚上做夢竟然夢到你」「XX思想開放嗎？比如性方面。」安徽農業大學動物科技學院的張曉曉，13日在微博實名舉報該院副院長、紀委書記高軍對她進行性騷擾，並公開多張微信聊天截圖。安徽農業大學發通告稱，已成立調查工作組對高軍啟動調查，一經查實，將嚴肅處理。

安徽農大2018級動物科學系女生張曉曉，周二晚在舉報信自稱，去年底開始在學院辦公室做學生助理，與時任辦公室主任的高軍一起工作。她公開多張高軍與其微信聊天記錄截圖，稱高半夜給她發情歌《暗裏着迷》，詢問有沒有男生追求她，打電話對她說「想你了啊」，並多次向她索取個人的生活照，稱「豐滿一點更性感，小女生們不懂。」高亦向她打探其他女生有無男友以及是否「思想開放」。

張曉曉自稱曾向安徽省教育廳信訪處舉報高軍性騷擾，但信訪處王姓處長的回覆讓她憤怒到無語，連舉報材料都沒看，就說這不是性騷擾，而是正常男女追求。甚至還讓她不要告訴其他同學，「沒有不透風的牆，對女生的名聲不好。」

事件曝光後引發廣泛關注，有大陸網友稱，張曉曉同學已被該校輔導員叫走，且不允許陪同。原始舉報信在網上也被刪除。

張曉曉在微博中曝出了大量其與高軍的聊天記錄，以及她自己寫的舉報信內容。內容指出，高軍風流成性，敗壞風氣；不尊重女性，和女性搞曖昧；高軍對其進行性騷擾，半夜索要其個人的「生活照」，進行言語上的性暗示等等。