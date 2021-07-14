圓仔進入適婚繁殖階段 成都專家談冷凍精液受精

台北市議員秦慧珠去年底審查動物園預算時關心圓仔的繁殖狀況，表示圓仔的年齡已經是「老姑娘」了。成都大熊貓繁育研究基地書記、主任吳永勝表示，有關圓仔配對問題是由大陸國家林草局組安排，會按照大陸國家的要求積極行動。

吳永勝今在成都大熊貓繁育研究基地表示，熊貓繁殖需經過縝密分析，每年做大熊貓技術繁育委員會年會時，就會把各地譜系訊息收集起來，都會有新數據。有這最新訊息，經過種系遺傳分析，看圓仔跟誰配對最好。

據成都大貓熊繁育研究基地研究員劉玉良介紹，母熊貓在4歲半自然狀態下就能繁殖，繁殖期約在20歲。圓仔8歲是相當好的繁殖年齡，是繁殖最強的時候。而一般熊貓的年齡換算成人的年齡是乘以4。換算圓仔8歲，已是人的年齡的32歲。

去年底，動物園在接受秦慧珠質詢時表示，在疫情尚未爆發時，拜訪過中國大陸相關單位，有針對幾個方案進行討論，包括引進適合配對新個體的精液、進口公熊貓到台灣，或圓仔送到中國大陸交配。

受限於兩岸，有關冷凍精液的方式如何進行？成都大貓熊繁育研究基地研究員沈富軍說，冷凍精液一般是在超低溫狀態下進行運輸。在液氮零下196度進行運輸，以此保證精子的活力與受精能力。理論上能夠永遠保存，而據觀察保存10年以上沒有問題。冷凍精液方式技術越來越成熟，成功率約30%。

沈富軍也強調，儘管熊貓不能近親繁殖，熊仔的父母團團圓圓來自的四川臥龍熊貓基地，該基地的來源與家系多一點，因此圓仔在那兒找伴的可能性要大一些。

沈富軍說，熊貓繁殖需要收集基因組序列分析，早期是按照傳統經典分析方法把譜系建立起來，根據親緣關係來計算；現在可以把基因組測序優化，現也已升級到第三個版本，對每一隻熊貓建立基因組列，建立基因身分證，以方便後續配對。成都有100多隻、臥龍有200百多隻的熊貓列入基因數據庫。