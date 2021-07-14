女子哭訴減肥訓練營惡行「伙食差」 工作人員聽後大笑否認

河南開封一名女子早前參加當地一家公司的減肥訓練營，其後向媒體控訴減肥訓練營的伙食差，甚至有食材變壞，而且宿舍沒有冷氣等，要求退款。不過減肥訓練營的工作人員則否認說法。

陸媒《消費生活報》13日報道，張女士向媒體表示，自己體重約200磅（約90公斤）。她說到進入訓練營後的生活，就直接哭了起來說：「來之後跟我想的根本就不一樣，晚上喝的湯都是稀湯寡水，吃的雞蛋是壞的，玉米也是非常老的，咬著都硌牙。舍友天天晚上出去吃飯、出去玩，半夜才回來，晚上還不開空調，怕胖就吃瀉藥，一晚上要去好幾次廁所，所以我根本沒辦法休息。」

張女士哭著表示，現在她就只有一個訴求，就是把剩下的錢退給她讓她走，她一點都不想待在減肥訓練營。（影片截圖） 減肥訓練營的工作人員聽到後，即在一旁大笑了起來。工作人員表示，訓練營買的雞肉都是現殺的，而且還專門給儲備食材的房間開了冷氣，就是防止食物壞掉。

隨後記者跟隨工作人員來到減肥訓練營的食材儲備室，並親自檢查了食材，發現雞蛋都很新鮮，並沒有張女士說的情況。

張女士又哭著表示，當時她是看到減肥訓練營午餐照片才來的，但發現來之後根本受不了。現在她就只有一個訴求，就是把剩下的錢退給她讓她走，她一點都不想待在減肥訓練營。報道指，目前事件仍在處理當中。

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文章授權轉載自《香港01》