22年前撿棄嬰 單身矮小症男子靠補鞋撫養成材讀研究生

54歲的單身長沙男子陳建華因患有矮小症，身高只有1米（約100公分）左右。他騎著三輪車到處走，以補鞋、配鑰匙維持生計，並供養女讀書到大學。養女近日成功考研，三年需花費約10萬元人民幣（下同，約43萬台幣），對於這一家人來說負擔非常大。

陳建華最大的願望是有一個固定攤位，以此獲取穩定收入。陳建華所在社區的工作人員稱，在了解陳建華的故事後，街道和社區協調市場方為他在農貿市場物色了一個攤位，面積約4到5平方米，他本人可以免費使用，只需交電費。

陳建華接受《紅星新聞》採訪時表示，22年前，他在家門口撿到了一個出生不久的女嬰，他一直撫養這個孩子。他補鞋、配鑰匙已經20多年，一天的收入約60元（約250元台幣），最多的時候約100多元（約430元台幣）一天，一個月能有2000元（約8600元台幣）的收入就知足了。

陳建華所在社區為他物色了一個攤位及住處，租金為每月270元。（《三湘都市報》） 陳建華稱，如今女兒要到福州大學讀研究生，他們估算了一下，三年需花費約10萬元（約43萬台幣），「學費只佔了其中一部分，還有三年的住宿費、生活費、車費等」。

為了解決花費問題，陳建華稱他可能會考慮貸款，但是他還是想靠自己，故不希望大家捐款給他。此外，他的養女在5月已到外面打工賺錢。

陳建華表示，以前他一直希望有一個固定攤位，這樣老顧客就能容易找到他，生意也能多一些，但是他又租不起大門面的攤位，因此只能把電話號碼打印貼在三輪車上，讓顧客聯繫他。沒想到有固定攤位的願望真的實現了，他很感謝政府，也謝謝大家關心。

陳建華所在社區除了為他物色了一個攤位外，還為他物色了一個離攤位所在地不遠的住處，租金為每月270元（約1100元台幣）。陳建華稱他十分滿意這住處。

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文章授權轉載自《香港01》