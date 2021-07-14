今年中歐班列 「均滿載出行」

廣東（石龍）鐵路國際物流基地的中歐班列今年以來，幾乎每趟班列都是滿載出行。絕大部分班列按照一個班列100個標準集裝箱的上限開行，滿編滿組率接近100%。

中新社報導，東莞海關表示，上半年東莞海關共監管國際班列61列、6100標箱，貨值23.79億元人民幣，同比分別增長10.9%、19.6%和23.8%。

疫情防控下，石龍中歐班列成為粵港澳大灣區貨物通往亞歐大陸的重要通道。東莞中外運物流有限公司總經理侯宏楠表示，中歐班列可靠準時、經濟實惠的優勢越來越明顯。春節後石龍中歐班列保持每周至少2趟的開行頻次。

高露潔公司進出口部經理黃靜表示，中歐班列比海運班輪節約近2/3時間，較空運航班節約近50%費用，是公司出口歐洲和中亞的重要物流通道，疫情期間也因為持續穩定發運，幫助抵禦了物流風險，穩住了市場預期。

石龍中歐班列既提供「拼車」服務，又提供「專車」的定製化班列服務。今年1月，一列「家電專列」經過東莞海關驗放之後，緩緩駛出廣東（石龍）鐵路國際物流基地，15天後到達俄羅斯莫斯科沃爾西諾站，這是廣東開行的首列「定製化」專車。

東莞是加工貿易發展最早的地區之一，被譽為「加貿之都」。近年來，隨著東莞貿易結構不斷優化，搭載中歐班列出口的貨物結構也在不斷發生變化。

侯宏楠表示，除了運距短、速度快，中歐班列還具有安全性高、受天氣影響小等特點，尤其適合中高端產品的進出口。搭載中歐班列的貨物從最初的玩具、日用品等，逐漸轉變為現在的通訊設備、家電、機械設備等中高端產品為主。目前平均單列中歐班列發運貨值在4000萬元人民幣左右。

曉星金融設備（惠州）有限公司主要生產ATM自動提款機設備，是俄羅斯莫斯科市ATM機的主要供應商。該公司副總經理李雨英表示：他們公司從2019年開始通過石龍中歐班列出口ATM機到俄羅斯，安全、準時、快捷是主要需求。兩年來，這條物流通道越來越暢順，通關速度也越來越快，他們將根據市場需求逐步加大中歐班列的發運量。