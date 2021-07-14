福廈高鐵正線隧道 全部貫通了

7月12日10時，福（州）廈（門）高鐵新大頂山隧道順利貫通；至此，福廈高鐵正線隧道全部貫通。福廈高鐵是中國「八縱八橫」高速鐵路網中沿海通道的重要組成部分，北起福州，途經莆田、泉州，南至廈門和漳州，全長277.42公里，計畫2023年具開通運營條件。

中新社報導，中國鐵路南昌局集團有限公司相關負責人表示，這條鐵路建成通車後，福州至廈門的鐵路運行時間將縮短至1小時，廈門、漳州、泉州閩南「金三角」將形成半小時交通圈，對於促進東南沿海城市群快速發展具有重要意義。

實質上，設計速度250千米/小時的福廈鐵路早已於2010年4月開通運營。投入巨資在福廈間再建新鐵路，福建師範大學經濟學院黃茂興教授指出，由福廈鐵路到福廈高鐵，速度的提升印證福建謀求更快發展的思路。

黃茂興認為，福州至廈門的鐵路運行時間縮短至1小時，將促進區域間人員、物資、資金流動，加快沿線地區產業整合昇級。

福建正逐漸完善區域鐵路大通道建設，完善與省外重點城市群、省內城市的大通道建設。剛出台的「福州都市圈發展規劃」明確，完善區域鐵路大通道建設，加快濱海發展帶鐵路通道建設，強化與長三角城市群、粵港澳大灣區城市群以及省內濱海城市的交通聯系；重點加快推進溫（州）福（州）高鐵項目前期工作。

按照福建省「十四五規劃」，福建將推進福廈高鐵、漳（州）汕（頭）高鐵、溫福高鐵、（南）昌福（州）廈（門）高鐵建設，加快形成沿海、京台兩大鐵路主通道，暢通出閩大通道。統籌規劃和建設龍（川）龍（岩）鐵路武平至梅州段、溫（州）武（夷山）吉（安）鐵路，開展福州至龍岩等省會通設區市高鐵項目、南平至衢州高鐵項目前期研究，填補區域路網空白，增強路網機動靈活性。

邁入「十四五」，福建正加強跨省區域合作，積極對接長三角、粵港澳大灣區，充分利用泛珠三角區域合作、閩浙贛皖區域協作、援疆援藏援三峽、閩寧閩甘協作等平台，搭建跨部門綜合服務平台。黃茂興認為，進一步完善區域鐵路大通道建設，推動互聯互通邁向更高層次，將推動福建加速對接長三角、粵港澳大灣區。