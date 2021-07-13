福廈高鐵 正線隧道全部貫通

歷經27個月的奮戰，7月12日10時，福（州）廈（門）高鐵新大頂山隧道順利貫通。至此，福廈高鐵正線隧道全部貫通，為全線開通提供了堅實的保障。

中新社報導，福廈高鐵是中國首條設計時速350公里的跨海高鐵，其中新大頂山隧道位於福州市閩侯縣青口鎮與長樂區營前鎮境內。隧道全長4054米，最大埋深187.5米，為設計行車時速350公里的雙線高鐵隧道。

施工方介紹，新大頂山隧道所處地層地質條件複雜，穿越多個斷層及節理密集帶，且施工進場條件差，給施工造成較大困難。建設與施工單位運用了圍岩監控量測、沉降觀測、超前地質預報等近20項信息化手段，並結合光面爆破技術，大幅降低了對圍岩和斷層的擾動，確保了施工安全和工程質量。

福廈高鐵是中國「八縱八橫」高速鐵路網中沿海通道的重要組成部分，北起福州，途經莆田、泉州，南至廈門和漳州，全長277.42公里，計劃2023年具備開通運營條件。

中國鐵路南昌局集團有限公司相關負責人表示，這條鐵路建成通車後，福州至廈門的鐵路運行時間將縮短至1小時，廈門、漳州、泉州閩南「金三角」將形成半小時交通圈，對於促進東南沿海城市群快速發展具有重要意義。