鐵路 單日客流1800萬人次創新高

大陸中國國家鐵路集團有限公司11日披露，2021年上半年，全國鐵路累計發送旅客13.65億人次，同比增加5.48億人次、增長67%。

中新社報導，國鐵集團表示，新實施的「一日一圖」靈活安排運力，精準滿足旅客出行需求。特別是精心組織清明、五一連假、端午假日運輸，滿足旅客出行需求，旅客運量穩步回升。二季度，全國鐵路日均旅客發送量達到903萬人次，較一季度增長49.3%。其中，5月份旅客發送量，達到2019年同期的95.5%；單日客流首次突破1800萬人次，創下歷史新高。

此外，大力開行紅色旅遊列車，優化客運產品供給。同時，根據各地旅遊推介方案，在運力、票額、票制等方面優化供給、提供保障，積極開展「坐著火車遊山西」、「坐著火車遊甘肅」等活動，增加富有地域特色的高品質旅遊列車開行數量；推出動車組包車廂和旅遊團體返程票預定服務；在12306網站上開設旅遊產品銷售板塊，暢通開放旅遊專列需求提報受理渠道。

值得一提的是，鐵路部門順應旅客期盼，復興號智能型動車組擴大至京滬、京哈、京廣、徐蘭及成渝高鐵開行；延長互聯網售退票辦理時間，試點優化靜音車廂，推廣列車掃碼點餐服務。

國鐵集團表示，針對國內疫情出現的一些新變化，配合中高風險地區防控政策，採取調整列車、免費退票、查驗健康碼及核酸檢測證明等措施，有效防止疫情通過鐵路傳播。