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史無前例 廈門後溪車站90度轉向
大陸媒體報導，福建廈門曾實施了一項前無古人的工程，該市轄下溪鎮重達3萬噸的後溪長途車站主站房，被工程師進行90度轉向，同時平移288公尺，為中國以至世界首個長距離、大半徑單體建築的遷移工程。
大陸央視日前播出的「大國建造」紀錄片講述了這個工程。當年，福廈高鐵建設過程中，正好被後溪長途汽車客運站擋住了。建設者們多次討論後，決定給車站「搬家」，將車站平移到西北方向的一塊空地上。
後溪客運站主站房長162米，寬33.6米，總重量3萬噸，是一個結構狹長的大型建築。工程師選擇支撐結構更為穩定的地下二層進行樓體切割；隨後，在立柱間澆築混凝土，讓主樓樓體形成一個穩固的網狀托盤；工程師又在平移範圍內，挖出一個大型基坑，鋪設26根弧形混凝土軌道。
在移動階段，工程師們借鑒路面橋梁建設的頂推原理，造了一個液壓裝置，將它們排成4個1組，22交替升降頂推，如同給客運站裝上了能夠行走的腳，為了實時監測其「行走」信息，工程師們又給頂推器的「腳底」安裝了600多個傳感器……
平移工程於2019年4月1日完成，用時38天，平均每天移動約7.5米。對於這項工程，網民紛紛留言表示讚歎：「真正乾坤大挪移！」、「真是魔幻。對於基建狂魔，真的是只有想不到，沒有做不到！」
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