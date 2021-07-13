西部陸海新通道 海鐵聯運增長強勁

廣西北部灣國際聯運發展有限公司（簡稱：北部灣聯運公司）12日表示，2021年1月到6月，西部陸海新通道海鐵聯運班列累計開行2902列，發運集裝箱量超過14.5萬TEU，同比增長72%，保持強勁增長態勢。 中新社報導，北部灣聯運公司表示，今年以來，西部陸海新通道持續擴大海鐵聯運班列服務範圍，新開通北部灣港至內蒙古、四川遂寧、湖南懷化、寧夏等班列。目前，北部灣港至中國中西部省區市已開通6條雙向常態化運營線路，班列服務範圍覆蓋10省（自治區、直轄市）36市71個站，輻射站點較2020年增加37%。

同時，西部陸海新通道不斷優化海鐵聯運「一口價」產品，2021年全程海鐵聯運「一口價」線路增至45條，比2020年增長12.5%，鐵路給予新通道可享受運價下浮貨物品名約200余種，通道班列物流成本持續下降。

北部灣聯運公司聯合廣西北港物流有限公司為巴西進口紙漿、卷紙等進出口企業量身定製物流解決方案，探索叉車整車海鐵聯運新模式，為廣西車企提供一箱到底出口運營模式。

在促進多式聯運金融服務創新方面，廣西西部陸海新通道建設指揮部辦公室推動金融機構和多式聯運經營主體之間加強合作，積極發展多式聯運保險、提單融資增信、運費保理等金融業務。

西部陸海新通道於2017年開通運營，海鐵聯運班列已與中歐班列銜接；開行量從2017年178列增加到2020年4607列，增長近25倍，至2021年6月30日通道班列累計發運11084列。