覆蓋歐亞 中歐班列破2000

X75069次中歐班列（西安）8日從西安國際港站開出，滿載著煎烤器、不銹鋼鍋、吸塵器等50車貨物，一路向西駛向捷克首都布拉格，這是2021年陝西開行的第2000列中歐班列。

中新社報導，自中歐班列（西安）開行以來，中國鐵路西安局集團有限公司（下稱西安局集團公司）先後開通15條幹線通道，基本覆蓋歐亞大陸全境，形成了以西安國際港站為中心，通達東西的國際物流通道。2021年，中歐班列（西安）編組由41車增加至50車，運力不斷提升。

據西安局集團公司官方表示，為了滿足異地貨源集結分撥需求，通過「幹支結合」的方式構建「+西歐」集結體系，在2020年開行襄西歐、徐西歐、蚌西歐等15條外省集結班列的基礎上，今年陝西又先後開行了渭西歐、安西歐、榆西歐、漢西歐4條省內集結班列，實現了與長三角、珠三角、京津冀、晉陝豫黃河三角洲等地的互聯互通。

數據顯示，2021年截至7月7日，中歐班列（西安）共運送了貨物82134車，累計約150萬噸，同比增幅分別達13.12%，8.38％。持續保持了開行數量、貨運量、重箱率三項核心指標中國第一。

西安國際港站站長白寬鋒表示，西安局集團公司構建以中歐班列（西安）集結中心為樞紐的亞歐陸海貿易大通道為目標，逐步實現了中歐班列（西安）由「點對點」向「樞紐對樞紐」的轉變，通過「通道+口岸+電商+產業」的模式，帶來了貿易的快速發展和產業的快速聚集，中歐班列（西安）集結效應日益顯著。