聽新聞
test
0:00 / 0:00

覆蓋歐亞 中歐班列破2000

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

X75069次中歐班列（西安）8日從西安國際港站開出，滿載著煎烤器、不銹鋼鍋、吸塵器等50車貨物，一路向西駛向捷克首都布拉格，這是2021年陝西開行的第2000列中歐班列。　　

中新社報導，自中歐班列（西安）開行以來，中國鐵路西安局集團有限公司（下稱西安局集團公司）先後開通15條幹線通道，基本覆蓋歐亞大陸全境，形成了以西安國際港站為中心，通達東西的國際物流通道。2021年，中歐班列（西安）編組由41車增加至50車，運力不斷提升。　　

據西安局集團公司官方表示，為了滿足異地貨源集結分撥需求，通過「幹支結合」的方式構建「+西歐」集結體系，在2020年開行襄西歐、徐西歐、蚌西歐等15條外省集結班列的基礎上，今年陝西又先後開行了渭西歐、安西歐、榆西歐、漢西歐4條省內集結班列，實現了與長三角、珠三角、京津冀、晉陝豫黃河三角洲等地的互聯互通。　　

數據顯示，2021年截至7月7日，中歐班列（西安）共運送了貨物82134車，累計約150萬噸，同比增幅分別達13.12%，8.38％。持續保持了開行數量、貨運量、重箱率三項核心指標中國第一。

西安國際港站站長白寬鋒表示，西安局集團公司構建以中歐班列（西安）集結中心為樞紐的亞歐陸海貿易大通道為目標，逐步實現了中歐班列（西安）由「點對點」向「樞紐對樞紐」的轉變，通過「通道+口岸+電商+產業」的模式，帶來了貿易的快速發展和產業的快速聚集，中歐班列（西安）集結效應日益顯著。

電商 捷克

延伸閱讀

陝西西北大學畢業禮 送學生藍田玉印章

中歐班列 上半年突破3千列

月花5000人民幣叫外賣 西安小伙胖成380斤：睡覺得靠呼吸機

中歐班列 9.4萬噸防疫物資運歐洲

相關新聞

鐵路 單日客流1800萬人次創新高

大陸中國國家鐵路集團有限公司11日披露，2021年上半年，全國鐵路累計發送旅客13.65億人次，同比增加5.48億人次、...

史無前例 廈門後溪車站90度轉向

大陸媒體報導，福建廈門曾實施了一項前無古人的工程，該市轄下溪鎮重達3萬噸的後溪長途車站主站房，被工程師進行90度轉向，同...

覆蓋歐亞 中歐班列破2000

X75069次中歐班列（西安）8日從西安國際港站開出，滿載著煎烤器、不銹鋼鍋、吸塵器等50車貨物，一路向西駛向捷克首都布...

西部陸海新通道 海鐵聯運增長強勁

廣西北部灣國際聯運發展有限公司（簡稱：北部灣聯運公司）12日表示，2021年1月到6月，西部陸海新通道海鐵聯運班列累計開...

福廈高鐵 正線隧道全部貫通

歷經27個月的奮戰，7月12日10時，福（州）廈（門）高鐵新大頂山隧道順利貫通。至此，福廈高鐵正線隧道全部貫通，為全線開...

湖北隨州炎帝 神農故里

湖北省北部的隨州市，古稱「漢東之國」，是中國地理中心，也是中華民族最早發祥地之一。所謂「華夏文明史，烈山腳下是源頭。」華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。