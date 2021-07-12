電動車「電梯內爆燃」5人受傷 女嬰全身45%燒傷永久殘疾

今年5月初，中國大陸四川成都發生一宗駭人事故，一輛電動車在電梯裡爆燃。事件中共5人受傷，其中一名5個月大的女嬰全身燒傷面積為45%，同行的外婆則全身75%燒傷。家屬透露，女嬰至今已接受3次手術，除了大拇指外，其餘手指的第一關節幾乎全部脫落，身體其他部位的機能能否恢復尚無法確定。

《上游新聞》報道，女嬰父親張先生介紹，女兒已接受3次手術，但情況並不樂觀；由於燒傷太嚴重，雙手除了大拇指外，其餘手指的第一關節幾乎全部脫落，形成永久性殘疾。

此外，女兒頭部的燒傷可能令頭髮無法正常生長，身體其他部位的機能能否恢復尚無法確定。至於岳母近期接受了一次手術，需留醫深切治療部。目前，兩人已從成都轉院至重慶的陸軍軍醫大學西南醫院，接受後續治療。

張先生稱，目前兩人的治療費已花費超過90萬（約新台幣380萬元），兩人後續治療還需逾100萬元（約新台幣430萬元）。此前，他已透過網絡平台募捐了170萬元（約新台幣730萬元），並承諾相關款項將全部用於女兒與岳母的救治；若車主願擔責賠償，他將退還善款。

他表示，經有關部門調查，涉事的電動車為自行組裝、幾經轉讓的二手車，無法追責電動車廠商；由於使用了已經報廢且鼓包的電池，因此無法追責電池生產商。張先生曾嘗試聯繫電動車車主，對方稱自己也在醫院接受治療，之後雙方再無聯繫，「在華西重症監護室的時候，車主的家屬曾來看望過一次，但也表示家裏很窮」。

截至目前，涉事社區「叢樹家園」的管理「成都市恆澤物業管理有限公司」，已墊付20萬餘元（約新台幣86萬元），並表示後續可能需要有關部門或法律手段認定責任後再作賠付。該社區所屬的成都市成華區龍潭街道辦相關工作人員表示，目前正全力配合救助傷者，相關部門尚在調查事件。

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文章授權轉載自《香港01》